https://ria.ru/20250303/premiyalikhacheva-2002680574.html

Любимова объявила старт приема заявок на национальную премию имени Лихачева

Любимова объявила старт приема заявок на национальную премию имени Лихачева - РИА Новости, 03.03.2025

Любимова объявила старт приема заявок на национальную премию имени Лихачева

Прием заявок на соискание второй Национальной премии в области музейного дела имени Дмитрия Лихачева стартует 3 марта, сообщила министр культуры России Ольга... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T11:54:00+03:00

2025-03-03T11:54:00+03:00

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Прием заявок на соискание второй Национальной премии в области музейного дела имени Дмитрия Лихачева стартует 3 марта, сообщила министр культуры России Ольга Любимова."Прием заявок на соискание второй Национальной премии в области музейного дела имени Дмитрия Сергеевича Лихачева стартует 3 марта… Очень ждем заявок от всех музеев страны до 30 марта на сайте Минкультуры России. Награждение лауреатов состоится 21 мая на фестивале "Интермузей", - написала глава ведомства в своем Telegram-канале.Она подчеркнула важность того, что "премия делает заметными на федеральном уровне не только усилия организаций, но и результаты работы представителей конкретных профессий – от смотрителя, экскурсовода и хранителя до директора".Награда отмечает значимый вклад музеев и профессионалов в сохранение культурно-ценностного суверенитета нашей страны, в развитие общества и личности.Премия будет присуждаться в 16 номинациях. К участию в конкурсном отборе приглашаются музеи и их сотрудники, реализовавшие свои проекты с 1 января по 31 декабря 2024 года.

https://ria.ru/20240524/premiyalikhacheva-1948059358.html

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россия, дмитрий лихачев, ольга любимова, интермузей