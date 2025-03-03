https://ria.ru/20250303/premiyalikhacheva-2002680574.html
Любимова объявила старт приема заявок на национальную премию имени Лихачева
Любимова объявила старт приема заявок на национальную премию имени Лихачева - РИА Новости, 03.03.2025
Любимова объявила старт приема заявок на национальную премию имени Лихачева
Прием заявок на соискание второй Национальной премии в области музейного дела имени Дмитрия Лихачева стартует 3 марта, сообщила министр культуры России Ольга... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T11:54:00+03:00
2025-03-03T11:54:00+03:00
2025-03-03T11:54:00+03:00
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Прием заявок на соискание второй Национальной премии в области музейного дела имени Дмитрия Лихачева стартует 3 марта, сообщила министр культуры России Ольга Любимова."Прием заявок на соискание второй Национальной премии в области музейного дела имени Дмитрия Сергеевича Лихачева стартует 3 марта… Очень ждем заявок от всех музеев страны до 30 марта на сайте Минкультуры России. Награждение лауреатов состоится 21 мая на фестивале "Интермузей", - написала глава ведомства в своем Telegram-канале.Она подчеркнула важность того, что "премия делает заметными на федеральном уровне не только усилия организаций, но и результаты работы представителей конкретных профессий – от смотрителя, экскурсовода и хранителя до директора".Награда отмечает значимый вклад музеев и профессионалов в сохранение культурно-ценностного суверенитета нашей страны, в развитие общества и личности.Премия будет присуждаться в 16 номинациях. К участию в конкурсном отборе приглашаются музеи и их сотрудники, реализовавшие свои проекты с 1 января по 31 декабря 2024 года.
https://ria.ru/20240524/premiyalikhacheva-1948059358.html
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россия, дмитрий лихачев, ольга любимова, интермузей
Музейные маршруты России, Россия, Дмитрий Лихачев, Ольга Любимова, Интермузей
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Прием заявок на соискание второй Национальной премии в области музейного дела имени Дмитрия Лихачева стартует 3 марта, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
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"Прием заявок на соискание второй Национальной премии в области музейного дела имени Дмитрия Сергеевича Лихачева стартует 3 марта… Очень ждем заявок от всех музеев страны до 30 марта на сайте Минкультуры России. Награждение лауреатов состоится 21 мая на фестивале "Интермузей", - написала глава ведомства в своем Telegram-канале.
Она подчеркнула важность того, что "премия делает заметными на федеральном уровне не только усилия организаций, но и результаты работы представителей конкретных профессий – от смотрителя, экскурсовода и хранителя до директора".
Награда отмечает значимый вклад музеев и профессионалов в сохранение культурно-ценностного суверенитета нашей страны, в развитие общества и личности.
Премия будет присуждаться в 16 номинациях. К участию в конкурсном отборе приглашаются музеи и их сотрудники, реализовавшие свои проекты с 1 января по 31 декабря 2024 года.