https://ria.ru/20250303/pozhary-2002647076.html

В Приморье за сутки зафиксировали 17 природных пожаров

В Приморье за сутки зафиксировали 17 природных пожаров - РИА Новости, 03.03.2025

В Приморье за сутки зафиксировали 17 природных пожаров

Семнадцать природных пожаров общей площадью 564,5 гектаров зафиксированы на территории Приморья за прошедшие сутки, 15 из них ликвидированы, сообщили РИА... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T03:52:00+03:00

2025-03-03T03:52:00+03:00

2025-03-03T03:52:00+03:00

происшествия

надеждинский район

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 мар – РИА Новости. Семнадцать природных пожаров общей площадью 564,5 гектаров зафиксированы на территории Приморья за прошедшие сутки, 15 из них ликвидированы, сообщили РИА Новости в региональном министерстве ГОЧС "За прошедшие сутки зарегистрировано 17 пожаров, общей площадью 564,5 га, действует – 1, локализован – 1, ликвидировано – 15. Из них на землях лесного фонда зарегистрировано 4 пожара общей площадью 47,5 га, ликвидировано – 4. На землях иных категорий зарегистрировано 13 пожаров, общей площадью 517 га, действует – 1, локализован – 1, ликвидировано – 11. На землях министерства обороны РФ пожаров не зарегистрировано", - сообщили РИА Новости в министерстве. Там добавили, что всего с начала года в регионе зарегистрировано 45 лесных пожаров на общей площади 3651 гектар, а также 86 пожаров общей площадью 10589 гектаров на землях иных категорий. В воскресенье в соцсетях распространились кадры, где иномарка едет по окутанной дымом трассе в Приморье, неожиданно перед машиной вырывается пламя. Автор видео сообщает, что все горит, все в огне. Позже в министерстве ГОЧС РИА Новости сообщили, что пожарные тушат возгорание сухой растительности у восьми сел в Приморье общей площадью 21 гектар, угрозы населенным пунктам нет. В Приморье с марта ввели особый уровень реагирования на тушение природных пожаров в Хасанском, Октябрьском, Михайловском, Ханкайском, Пограничном, Шкотовском, Хорольском, Партизанском округах и Надеждинском районе. Власти региона отмечали, что это позволит мобилизовать дополнительные силы и средства для ликвидации возгораний.

https://ria.ru/20250210/pozhary-1998326831.html

https://ria.ru/20250209/pozhary-1998221871.html

надеждинский район

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, надеждинский район, министерство обороны рф (минобороны рф)