В Приморье за сутки зафиксировали 17 природных пожаров
В Приморье за сутки зафиксировали 17 природных пожаров площадью 564,5 га
Пал сухой травы в Приморье. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 3 мар – РИА Новости. Семнадцать природных пожаров общей площадью 564,5 гектаров зафиксированы на территории Приморья за прошедшие сутки, 15 из них ликвидированы, сообщили РИА Новости в региональном министерстве ГОЧС
"За прошедшие сутки зарегистрировано 17 пожаров, общей площадью 564,5 га, действует – 1, локализован – 1, ликвидировано – 15. Из них на землях лесного фонда зарегистрировано 4 пожара общей площадью 47,5 га, ликвидировано – 4. На землях иных категорий зарегистрировано 13 пожаров, общей площадью 517 га, действует – 1, локализован – 1, ликвидировано – 11. На землях министерства обороны РФ пожаров не зарегистрировано", - сообщили РИА Новости в министерстве.
Там добавили, что всего с начала года в регионе зарегистрировано 45 лесных пожаров на общей площади 3651 гектар, а также 86 пожаров общей площадью 10589 гектаров на землях иных категорий.
В воскресенье в соцсетях распространились кадры, где иномарка едет по окутанной дымом трассе в Приморье, неожиданно перед машиной вырывается пламя. Автор видео сообщает, что все горит, все в огне. Позже в министерстве ГОЧС РИА Новости сообщили, что пожарные тушат возгорание сухой растительности у восьми сел в Приморье общей площадью 21 гектар, угрозы населенным пунктам нет.
В Приморье с марта ввели особый уровень реагирования на тушение природных пожаров в Хасанском, Октябрьском, Михайловском, Ханкайском, Пограничном, Шкотовском, Хорольском, Партизанском округах и Надеждинском районе. Власти региона отмечали, что это позволит мобилизовать дополнительные силы и средства для ликвидации возгораний.