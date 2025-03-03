https://ria.ru/20250303/pozhar-2002859110.html

В Ростовской области из-за обломков дрона ВСУ загорелся склад

В Ростовской области из-за обломков дрона ВСУ загорелся склад - РИА Новости, 03.03.2025

В Ростовской области из-за обломков дрона ВСУ загорелся склад

Возгорание склада на территории промышленного объекта в селе Сохрановка Ростовской области произошло из-за падения обломков БПЛА, сообщил в Telegram-канале врио РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T22:52:00+03:00

2025-03-03T22:52:00+03:00

2025-03-03T22:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

ростовская область

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юрий слюсарь

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Возгорание склада на территории промышленного объекта в селе Сохрановка Ростовской области произошло из-за падения обломков БПЛА, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.Ранее он сообщил, что атака БПЛА отражена возле Новошахтинска Ростовской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, позже Слюсарь отметил, что Возгорание на нефтепроводе произошло в результате массированной атаки БПЛА в Чертковском районе, на место выехали дежурные экстренные службы, персонал эвакуирован."Из-за падения обломков БПЛА произошло также возгорание склада на территории промобъекта в селе Сохрановка Чертковского района. Сотрудники эвакуированы в укрытие. Дежурные службы выехали на место. Пострадавших нет. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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происшествия, ростовская область, вооруженные силы украины, юрий слюсарь , россия