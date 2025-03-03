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В Ростовской области из-за обломков дрона ВСУ загорелся склад
В Ростовской области из-за обломков дрона ВСУ загорелся склад - РИА Новости, 03.03.2025
В Ростовской области из-за обломков дрона ВСУ загорелся склад
Возгорание склада на территории промышленного объекта в селе Сохрановка Ростовской области произошло из-за падения обломков БПЛА, сообщил в Telegram-канале врио РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T22:52:00+03:00
2025-03-03T22:52:00+03:00
2025-03-03T22:58:00+03:00
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Возгорание склада на территории промышленного объекта в селе Сохрановка Ростовской области произошло из-за падения обломков БПЛА, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.Ранее он сообщил, что атака БПЛА отражена возле Новошахтинска Ростовской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, позже Слюсарь отметил, что Возгорание на нефтепроводе произошло в результате массированной атаки БПЛА в Чертковском районе, на место выехали дежурные экстренные службы, персонал эвакуирован."Из-за падения обломков БПЛА произошло также возгорание склада на территории промобъекта в селе Сохрановка Чертковского района. Сотрудники эвакуированы в укрытие. Дежурные службы выехали на место. Пострадавших нет. Информация уточняется", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ростовская область, Вооруженные силы Украины, Юрий Слюсарь , Россия
В Ростовской области из-за обломков дрона ВСУ загорелся склад
Слюсарь: в ростовском селе Сохрановка от падения обломков БПЛА загорелся склад