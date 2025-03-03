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Дроны ВСУ устроили пожар на нефтепроводе в Ростовской области

Дроны ВСУ устроили пожар на нефтепроводе в Ростовской области - РИА Новости, 03.03.2025

Дроны ВСУ устроили пожар на нефтепроводе в Ростовской области

Возгорание на нефтепроводе произошло в результате массированной атаки БПЛА в Чертковском районе Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T22:28:00+03:00

2025-03-03T22:28:00+03:00

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ростовская область

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чертковский район

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 мар - РИА Новости. Возгорание на нефтепроводе произошло в результате массированной атаки БПЛА в Чертковском районе Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале."В результате массированной атаки БПЛА в Чертковском районе произошло возгорание на нефтепроводе", - написал он.На место выехали дежурные экстренные службы. Персонал эвакуирован.Предварительно, пострадавших нет, уточнил Слюсарь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ростовская область

чертковский район

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ростовская область, вооруженные силы украины, происшествия, чертковский район, юрий слюсарь , россия