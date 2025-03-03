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Дроны ВСУ устроили пожар на нефтепроводе в Ростовской области - РИА Новости, 03.03.2025
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22:28 03.03.2025 (обновлено: 22:29 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/pozhar-2002857517.html
Дроны ВСУ устроили пожар на нефтепроводе в Ростовской области
Дроны ВСУ устроили пожар на нефтепроводе в Ростовской области - РИА Новости, 03.03.2025
Дроны ВСУ устроили пожар на нефтепроводе в Ростовской области
Возгорание на нефтепроводе произошло в результате массированной атаки БПЛА в Чертковском районе Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в... РИА Новости, 03.03.2025
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2025-03-03T22:29:00+03:00
ростовская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
чертковский район
юрий слюсарь
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 мар - РИА Новости. Возгорание на нефтепроводе произошло в результате массированной атаки БПЛА в Чертковском районе Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале."В результате массированной атаки БПЛА в Чертковском районе произошло возгорание на нефтепроводе", - написал он.На место выехали дежурные экстренные службы. Персонал эвакуирован.Предварительно, пострадавших нет, уточнил Слюсарь.
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ростовская область
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ростовская область, вооруженные силы украины, происшествия, чертковский район, юрий слюсарь , россия
Ростовская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Чертковский район, Юрий Слюсарь , Россия
Дроны ВСУ устроили пожар на нефтепроводе в Ростовской области

Слюсарь: при атаке дронов загорелся ростовский нефтепровод в Чертковском районе

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 мар - РИА Новости. Возгорание на нефтепроводе произошло в результате массированной атаки БПЛА в Чертковском районе Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
"В результате массированной атаки БПЛА в Чертковском районе произошло возгорание на нефтепроводе", - написал он.
На место выехали дежурные экстренные службы. Персонал эвакуирован.
Предварительно, пострадавших нет, уточнил Слюсарь.
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Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияЧертковский районЮрий СлюсарьРоссия
 
 
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