https://ria.ru/20250303/pozhar-2002857517.html
Дроны ВСУ устроили пожар на нефтепроводе в Ростовской области
Дроны ВСУ устроили пожар на нефтепроводе в Ростовской области - РИА Новости, 03.03.2025
Дроны ВСУ устроили пожар на нефтепроводе в Ростовской области
Возгорание на нефтепроводе произошло в результате массированной атаки БПЛА в Чертковском районе Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T22:28:00+03:00
2025-03-03T22:28:00+03:00
2025-03-03T22:29:00+03:00
ростовская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
чертковский район
юрий слюсарь
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:264:1967:1370_1920x0_80_0_0_48e5a9a548ca1986a6ac69ca8bced097.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 мар - РИА Новости. Возгорание на нефтепроводе произошло в результате массированной атаки БПЛА в Чертковском районе Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале."В результате массированной атаки БПЛА в Чертковском районе произошло возгорание на нефтепроводе", - написал он.На место выехали дежурные экстренные службы. Персонал эвакуирован.Предварительно, пострадавших нет, уточнил Слюсарь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ростовская область
чертковский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:0:1827:1370_1920x0_80_0_0_c692b3512f3b566aaaf50f5c13dc99c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, вооруженные силы украины, происшествия, чертковский район, юрий слюсарь , россия
Ростовская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Чертковский район, Юрий Слюсарь , Россия
Дроны ВСУ устроили пожар на нефтепроводе в Ростовской области
Слюсарь: при атаке дронов загорелся ростовский нефтепровод в Чертковском районе