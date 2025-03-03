https://ria.ru/20250303/pozhar-2002840523.html

В Подмосковье потушили пожар на складе

В Подмосковье потушили пожар на складе - РИА Новости, 03.03.2025

В Подмосковье потушили пожар на складе

Пожар на складе с пластиковой продукцией на востоке Московской области в деревне Большое Буньково потушен, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T19:42:00+03:00

2025-03-03T19:42:00+03:00

2025-03-03T19:42:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Пожар на складе с пластиковой продукцией на востоке Московской области в деревне Большое Буньково потушен, сообщило МЧС России в Telegram-канале. В воскресенье в МЧС России сообщили, что склад с пластиковой продукцией загорелся в Подмосковье в деревне Большое Буньково. Он был локализован на площади 9,5 тысячи "квадратов", кровля здания обрушилась на 2,5 тысячи "квадратах". Позднее в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что открытое горение ликвидировано. "Пожар на складе в Московской области полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250123/pozhary-1995175245.html

московская область (подмосковье)

россия

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происшествия, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)