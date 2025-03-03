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В Подмосковье потушили пожар на складе - РИА Новости, 03.03.2025
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19:42 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/pozhar-2002840523.html
В Подмосковье потушили пожар на складе
В Подмосковье потушили пожар на складе - РИА Новости, 03.03.2025
В Подмосковье потушили пожар на складе
Пожар на складе с пластиковой продукцией на востоке Московской области в деревне Большое Буньково потушен, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T19:42:00+03:00
2025-03-03T19:42:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Пожар на складе с пластиковой продукцией на востоке Московской области в деревне Большое Буньково потушен, сообщило МЧС России в Telegram-канале. В воскресенье в МЧС России сообщили, что склад с пластиковой продукцией загорелся в Подмосковье в деревне Большое Буньково. Он был локализован на площади 9,5 тысячи "квадратов", кровля здания обрушилась на 2,5 тысячи "квадратах". Позднее в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что открытое горение ликвидировано. "Пожар на складе в Московской области полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подмосковье потушили пожар на складе

МЧС: пожар на складе пластика в подмосковной деревне Большое Буньково потушили

© МЧС РоссииЛиквидация пожара на складе с пластиковой продукцией в Подмосковье. Кадр видео
Ликвидация пожара на складе с пластиковой продукцией в Подмосковье. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© МЧС России
Ликвидация пожара на складе с пластиковой продукцией в Подмосковье. Кадр видео
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Пожар на складе с пластиковой продукцией на востоке Московской области в деревне Большое Буньково потушен, сообщило МЧС России в Telegram-канале.
В воскресенье в МЧС России сообщили, что склад с пластиковой продукцией загорелся в Подмосковье в деревне Большое Буньково. Он был локализован на площади 9,5 тысячи "квадратов", кровля здания обрушилась на 2,5 тысячи "квадратах". Позднее в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что открытое горение ликвидировано.
"Пожар на складе в Московской области полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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