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В Подмосковье потушили пожар на складе
В Подмосковье потушили пожар на складе - РИА Новости, 03.03.2025
В Подмосковье потушили пожар на складе
Пожар на складе с пластиковой продукцией на востоке Московской области в деревне Большое Буньково потушен, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T19:42:00+03:00
2025-03-03T19:42:00+03:00
2025-03-03T19:42:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Пожар на складе с пластиковой продукцией на востоке Московской области в деревне Большое Буньково потушен, сообщило МЧС России в Telegram-канале. В воскресенье в МЧС России сообщили, что склад с пластиковой продукцией загорелся в Подмосковье в деревне Большое Буньково. Он был локализован на площади 9,5 тысячи "квадратов", кровля здания обрушилась на 2,5 тысячи "квадратах". Позднее в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что открытое горение ликвидировано. "Пожар на складе в Московской области полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подмосковье потушили пожар на складе
МЧС: пожар на складе пластика в подмосковной деревне Большое Буньково потушили