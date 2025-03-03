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На пороховом заводе в Перми вспыхнул пожар - РИА Новости, 03.03.2025
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18:03 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/pozhar-2002823200.html
На пороховом заводе в Перми вспыхнул пожар
На пороховом заводе в Перми вспыхнул пожар - РИА Новости, 03.03.2025
На пороховом заводе в Перми вспыхнул пожар
Пожар произошел на территории Пермского порохового завода, опасности нет, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в краевом министерстве территориальной... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T18:03:00+03:00
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происшествия
пермь
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЕРМЬ, 3 мар - РИА Новости. Пожар произошел на территории Пермского порохового завода, опасности нет, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в краевом министерстве территориальной безопасности. Ранее в местных пабликах в соцсетях появилась информация, что над территорией порохового завода в Перми поднимается густой дым, периодически раздаются хлопки. "Пожар был локализован в 19.15 (17.15 мск), опасности нет, пострадавших нет", - сообщили в министерстве.
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пермь
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происшествия, пермь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пермь, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На пороховом заводе в Перми вспыхнул пожар

На пороховом заводе в Перми вспыхнул пожар, никто не пострадал

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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ПЕРМЬ, 3 мар - РИА Новости. Пожар произошел на территории Пермского порохового завода, опасности нет, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в краевом министерстве территориальной безопасности.
Ранее в местных пабликах в соцсетях появилась информация, что над территорией порохового завода в Перми поднимается густой дым, периодически раздаются хлопки.
"Пожар был локализован в 19.15 (17.15 мск), опасности нет, пострадавших нет", - сообщили в министерстве.
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ПроисшествияПермьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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