https://ria.ru/20250303/pozhar-2002823200.html

На пороховом заводе в Перми вспыхнул пожар

На пороховом заводе в Перми вспыхнул пожар - РИА Новости, 03.03.2025

На пороховом заводе в Перми вспыхнул пожар

Пожар произошел на территории Пермского порохового завода, опасности нет, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в краевом министерстве территориальной... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T18:03:00+03:00

2025-03-03T18:03:00+03:00

2025-03-03T18:03:00+03:00

происшествия

пермь

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЕРМЬ, 3 мар - РИА Новости. Пожар произошел на территории Пермского порохового завода, опасности нет, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в краевом министерстве территориальной безопасности. Ранее в местных пабликах в соцсетях появилась информация, что над территорией порохового завода в Перми поднимается густой дым, периодически раздаются хлопки. "Пожар был локализован в 19.15 (17.15 мск), опасности нет, пострадавших нет", - сообщили в министерстве.

https://ria.ru/20241108/pozhar-1982724080.html

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происшествия, пермь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)