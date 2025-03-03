Площадь лесных пожаров в Японии выросла до 2100 гектаров
Площадь лесных пожаров на северо-востоке Японии выросла до 2100 гектаров
Лесной пожар. Архивное фото
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ТОКИО, 3 мар – РИА Новости. Площадь лесных пожаров в районе города Офунато в префектуре Иватэ на северо-востоке Японии выросла до 2100 гектаров, увеличившись на день на 300 гектаров, сообщил телеканал NHK.
Рекомендации по эвакуации действуют для почти 1900 домохозяйств, в которых проживают около 4,6 тысячи человек.
Лесные пожары в городе Офунато в Иватэ не прекращаются уже неделю. Первый начался 19 февраля и был потушен только 25-го, когда к делу подключили вертолеты. Затем 26 февраля поступили сообщения о трех новых очагах в том же городе. Уже известно, о том, что от огня пострадали не менее 87 домов. В четверг на месте было обнаружено обгоревшее тело мужчины, предположительно, он погиб при пожаре.
На тушении пожара заняты 1700 человек.
Помимо Иватэ из-за сухой погоды очаги лесных пожаров возникали и в других префектурах. Сообщалось о лесном пожаре в префектуре Яманаси, который продолжается с 26 февраля. Выгорело 135 гектаров. Пожар тушат с вертолетов. Три дня назад также возник лесной пожар в префектуре Нагано. Утром в воскресенье он был потушен.
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