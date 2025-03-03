https://ria.ru/20250303/pozhar-2002649014.html

Площадь лесных пожаров в Японии выросла до 2100 гектаров

Площадь лесных пожаров в Японии выросла до 2100 гектаров - РИА Новости, 03.03.2025

Площадь лесных пожаров в Японии выросла до 2100 гектаров

Площадь лесных пожаров в районе города Офунато в префектуре Иватэ на северо-востоке Японии выросла до 2100 гектаров, увеличившись на день на 300 гектаров,... РИА Новости, 03.03.2025

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ТОКИО, 3 мар – РИА Новости. Площадь лесных пожаров в районе города Офунато в префектуре Иватэ на северо-востоке Японии выросла до 2100 гектаров, увеличившись на день на 300 гектаров, сообщил телеканал NHK. Рекомендации по эвакуации действуют для почти 1900 домохозяйств, в которых проживают около 4,6 тысячи человек. Лесные пожары в городе Офунато в Иватэ не прекращаются уже неделю. Первый начался 19 февраля и был потушен только 25-го, когда к делу подключили вертолеты. Затем 26 февраля поступили сообщения о трех новых очагах в том же городе. Уже известно, о том, что от огня пострадали не менее 87 домов. В четверг на месте было обнаружено обгоревшее тело мужчины, предположительно, он погиб при пожаре. На тушении пожара заняты 1700 человек. Помимо Иватэ из-за сухой погоды очаги лесных пожаров возникали и в других префектурах. Сообщалось о лесном пожаре в префектуре Яманаси, который продолжается с 26 февраля. Выгорело 135 гектаров. Пожар тушат с вертолетов. Три дня назад также возник лесной пожар в префектуре Нагано. Утром в воскресенье он был потушен.

https://ria.ru/20250227/japonija-2001858919.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иватэ, япония, яманаси