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Площадь лесных пожаров в Японии выросла до 2100 гектаров - РИА Новости, 03.03.2025
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04:44 03.03.2025
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Площадь лесных пожаров в Японии выросла до 2100 гектаров
Площадь лесных пожаров в Японии выросла до 2100 гектаров - РИА Новости, 03.03.2025
Площадь лесных пожаров в Японии выросла до 2100 гектаров
Площадь лесных пожаров в районе города Офунато в префектуре Иватэ на северо-востоке Японии выросла до 2100 гектаров, увеличившись на день на 300 гектаров,... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T04:44:00+03:00
2025-03-03T04:44:00+03:00
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ТОКИО, 3 мар – РИА Новости. Площадь лесных пожаров в районе города Офунато в префектуре Иватэ на северо-востоке Японии выросла до 2100 гектаров, увеличившись на день на 300 гектаров, сообщил телеканал NHK. Рекомендации по эвакуации действуют для почти 1900 домохозяйств, в которых проживают около 4,6 тысячи человек. Лесные пожары в городе Офунато в Иватэ не прекращаются уже неделю. Первый начался 19 февраля и был потушен только 25-го, когда к делу подключили вертолеты. Затем 26 февраля поступили сообщения о трех новых очагах в том же городе. Уже известно, о том, что от огня пострадали не менее 87 домов. В четверг на месте было обнаружено обгоревшее тело мужчины, предположительно, он погиб при пожаре. На тушении пожара заняты 1700 человек. Помимо Иватэ из-за сухой погоды очаги лесных пожаров возникали и в других префектурах. Сообщалось о лесном пожаре в префектуре Яманаси, который продолжается с 26 февраля. Выгорело 135 гектаров. Пожар тушат с вертолетов. Три дня назад также возник лесной пожар в префектуре Нагано. Утром в воскресенье он был потушен.
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в мире, иватэ, япония, яманаси
В мире, Иватэ, Япония, Яманаси
Площадь лесных пожаров в Японии выросла до 2100 гектаров

Площадь лесных пожаров на северо-востоке Японии выросла до 2100 гектаров

© РИА Новости / Ласточкин Олег, STFЛесной пожар
Лесной пожар - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Ласточкин Олег, STF
Лесной пожар. Архивное фото
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ТОКИО, 3 мар – РИА Новости. Площадь лесных пожаров в районе города Офунато в префектуре Иватэ на северо-востоке Японии выросла до 2100 гектаров, увеличившись на день на 300 гектаров, сообщил телеканал NHK.
Рекомендации по эвакуации действуют для почти 1900 домохозяйств, в которых проживают около 4,6 тысячи человек.
Лесные пожары в городе Офунато в Иватэ не прекращаются уже неделю. Первый начался 19 февраля и был потушен только 25-го, когда к делу подключили вертолеты. Затем 26 февраля поступили сообщения о трех новых очагах в том же городе. Уже известно, о том, что от огня пострадали не менее 87 домов. В четверг на месте было обнаружено обгоревшее тело мужчины, предположительно, он погиб при пожаре.
На тушении пожара заняты 1700 человек.
Помимо Иватэ из-за сухой погоды очаги лесных пожаров возникали и в других префектурах. Сообщалось о лесном пожаре в префектуре Яманаси, который продолжается с 26 февраля. Выгорело 135 гектаров. Пожар тушат с вертолетов. Три дня назад также возник лесной пожар в префектуре Нагано. Утром в воскресенье он был потушен.
Порт в городе Офунато провинции Иватэ в Японии - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Обгоревшее тело нашли на месте лесного пожара в Японии
27 февраля, 08:29
 
В миреИватэЯпонияЯманаси
 
 
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