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Эксперт назвал условие для возобновления переговоров США и Украины - РИА Новости, 03.03.2025
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07:58 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/politika-2002656432.html
Эксперт назвал условие для возобновления переговоров США и Украины
Эксперт назвал условие для возобновления переговоров США и Украины - РИА Новости, 03.03.2025
Эксперт назвал условие для возобновления переговоров США и Украины
Сделка по редкоземельным металлам может стать условием для возобновления переговоров США и Украины, хотя Владимир Зеленский ранее уже отказывался подписывать ее РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T07:58:00+03:00
2025-03-03T07:58:00+03:00
в мире
сша
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владимир зеленский
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БУДАПЕШТ, 3 мар - РИА Новости. Сделка по редкоземельным металлам может стать условием для возобновления переговоров США и Украины, хотя Владимир Зеленский ранее уже отказывался подписывать ее без гарантий безопасности для Украины, на которые не согласен президент США Дональд Трамп, заявил РИА Новости политический аналитик венгерского фонда Szazadveg Золтан Киселли. "Американо-украинская сделка по редкоземельным металлам не давала Киеву желаемой "твердой" гарантии безопасности, она содержала лишь "бумажную гарантию" со стороны США, аналогичную соглашениям о безопасности, ранее заключенным Зеленским с десятком западных стран. Президент Трамп может рассматривать подписание этого соглашения как предварительное условие возобновления двусторонних переговоров с украинцами, которые, как он точно знает, Зеленский не может подписать без "твердых" гарантий безопасности", - сказал Киселли. Эксперт напомнил, что после перепалки в Белом доме 28 февраля у Трампа появилось еще одно условие к Зеленскому: чтобы тот "вернулся, когда будет готов к мирному соглашению, которое, как известно, тоже неприемлемо для Киева без выполнения хотя бы части его требований". В целом, по словам аналитика, Украина не представляет для Трампа приоритета, поскольку он рассматривает текущую ситуацию как "средство для подготовки к конфликту с Китаем". "Цели американских глобалистских элит не изменились, цель войны на Украине по-прежнему состоит в том, чтобы отсоединить Европу от российских ископаемых ресурсов и торговли с Китаем. Администрация Трампа от этой цели тоже не отказывалась. Поскольку пока что удалось только первое, а второе пока нет, то ожидается, что война продолжится, и ее продолжительность во многом зависит от того, как долго украинцы смогут удерживать фронт и как долго украинское общество будет готово нести издержки "бесконечной" войны", - отметил Киселли. Трамп в пятницу отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
https://ria.ru/20250303/ukraina-2002649632.html
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в мире, сша, украина, киев, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, США, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Эксперт назвал условие для возобновления переговоров США и Украины

Киселли: сделка по металлам может остаться условием для диалога США и Украины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 3 мар - РИА Новости. Сделка по редкоземельным металлам может стать условием для возобновления переговоров США и Украины, хотя Владимир Зеленский ранее уже отказывался подписывать ее без гарантий безопасности для Украины, на которые не согласен президент США Дональд Трамп, заявил РИА Новости политический аналитик венгерского фонда Szazadveg Золтан Киселли.
"Американо-украинская сделка по редкоземельным металлам не давала Киеву желаемой "твердой" гарантии безопасности, она содержала лишь "бумажную гарантию" со стороны США, аналогичную соглашениям о безопасности, ранее заключенным Зеленским с десятком западных стран. Президент Трамп может рассматривать подписание этого соглашения как предварительное условие возобновления двусторонних переговоров с украинцами, которые, как он точно знает, Зеленский не может подписать без "твердых" гарантий безопасности", - сказал Киселли.
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Эксперт напомнил, что после перепалки в Белом доме 28 февраля у Трампа появилось еще одно условие к Зеленскому: чтобы тот "вернулся, когда будет готов к мирному соглашению, которое, как известно, тоже неприемлемо для Киева без выполнения хотя бы части его требований".
В целом, по словам аналитика, Украина не представляет для Трампа приоритета, поскольку он рассматривает текущую ситуацию как "средство для подготовки к конфликту с Китаем".
"Цели американских глобалистских элит не изменились, цель войны на Украине по-прежнему состоит в том, чтобы отсоединить Европу от российских ископаемых ресурсов и торговли с Китаем. Администрация Трампа от этой цели тоже не отказывалась. Поскольку пока что удалось только первое, а второе пока нет, то ожидается, что война продолжится, и ее продолжительность во многом зависит от того, как долго украинцы смогут удерживать фронт и как долго украинское общество будет готово нести издержки "бесконечной" войны", - отметил Киселли.
Трамп в пятницу отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
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