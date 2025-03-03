Мерц хочет продлить конфликт на Украине, считает немецкий политик
Политик Нимайер: Мерц заинтересован в продлении конфликта на Украине
© AP Photo / Markus SchreiberФридрих Мерц
© AP Photo / Markus Schreiber
Фридрих Мерц. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Лидер победившего на выборах в бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц, стремящийся найти дополнительно сотни миллиардов евро на военные расходы, так же заинтересован в продлении конфликта на Украине, как и руководство Британии с Францией, высказал мнение в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источник сообщило, что Мерц приступил к переговорам с социал-демократами для обхода жестких ограничений на госзаимствования и более быстрого одобрения спецрасходов на оборону в размере 200 миллиардов евро.
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Политик сравнил нынешнее сотрудничество социал-демократов и христианских демократов для повышения военных расходов с тем, как социал-демократическая партия поддержала выделение кредита на ведение Германией Первой мировой войны в 1914 году.
Президент РФ Владимир Путин в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.
Ранее депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал план Макрона о перемирии на Украине уловкой, чтобы выиграть время и перегруппировать украинские войска. А по словам депутата Госдумы от крымского региона Юрия Нестеренко, план Макрона - это срыв реальных мирных инициатив и попытки затянуть конфликт.
Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС с 26,8% голосов. Второе место на выборах заняла правая партия "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ канцлера ФРГ Олафа Шольца заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.
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