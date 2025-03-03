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Мерц хочет продлить конфликт на Украине, считает немецкий политик - РИА Новости, 03.03.2025
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13:39 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/politik-2002747568.html
Мерц хочет продлить конфликт на Украине, считает немецкий политик
Мерц хочет продлить конфликт на Украине, считает немецкий политик - РИА Новости, 03.03.2025
Мерц хочет продлить конфликт на Украине, считает немецкий политик
Лидер победившего на выборах в бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц, стремящийся найти... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T13:39:00+03:00
2025-03-03T13:39:00+03:00
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фридрих мерц
владимир путин
михаил шеремет
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Лидер победившего на выборах в бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц, стремящийся найти дополнительно сотни миллиардов евро на военные расходы, так же заинтересован в продлении конфликта на Украине, как и руководство Британии с Францией, высказал мнение в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источник сообщило, что Мерц приступил к переговорам с социал-демократами для обхода жестких ограничений на госзаимствования и более быстрого одобрения спецрасходов на оборону в размере 200 миллиардов евро. "Очевидно, что Мерц, как (президент Франции Эммануэль) Макрон и (премьер-министр Британии Кир) Стармер, хочет продлить конфликт на Украине и удвоить расходы на вооружение до 200 миллиардов евро", - сказал собеседник. Политик сравнил нынешнее сотрудничество социал-демократов и христианских демократов для повышения военных расходов с тем, как социал-демократическая партия поддержала выделение кредита на ведение Германией Первой мировой войны в 1914 году. Президент РФ Владимир Путин в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. Ранее депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал план Макрона о перемирии на Украине уловкой, чтобы выиграть время и перегруппировать украинские войска. А по словам депутата Госдумы от крымского региона Юрия Нестеренко, план Макрона - это срыв реальных мирных инициатив и попытки затянуть конфликт. Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС с 26,8% голосов. Второе место на выборах заняла правая партия "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ канцлера ФРГ Олафа Шольца заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.
https://ria.ru/20250224/germaniya-2001196150.html
https://ria.ru/20250302/bolton-2002572486.html
https://ria.ru/20250225/ekspert-2001405868.html
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в мире, украина, германия, франция, фридрих мерц, владимир путин, михаил шеремет, хдс/хсс, госдума рф, левая (партия), введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
В мире, Украина, Германия, Франция, Фридрих Мерц, Владимир Путин, Михаил Шеремет, ХДС/ХСС, Госдума РФ, Левая (партия), Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
Мерц хочет продлить конфликт на Украине, считает немецкий политик

Политик Нимайер: Мерц заинтересован в продлении конфликта на Украине

© AP Photo / Markus SchreiberФридрих Мерц
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Фридрих Мерц. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Лидер победившего на выборах в бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц, стремящийся найти дополнительно сотни миллиардов евро на военные расходы, так же заинтересован в продлении конфликта на Украине, как и руководство Британии с Францией, высказал мнение в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источник сообщило, что Мерц приступил к переговорам с социал-демократами для обхода жестких ограничений на госзаимствования и более быстрого одобрения спецрасходов на оборону в размере 200 миллиардов евро.
Глава ХДС Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
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24 февраля, 06:05
"Очевидно, что Мерц, как (президент Франции Эммануэль) Макрон и (премьер-министр Британии Кир) Стармер, хочет продлить конфликт на Украине и удвоить расходы на вооружение до 200 миллиардов евро", - сказал собеседник.
Политик сравнил нынешнее сотрудничество социал-демократов и христианских демократов для повышения военных расходов с тем, как социал-демократическая партия поддержала выделение кредита на ведение Германией Первой мировой войны в 1914 году.
Президент РФ Владимир Путин в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.
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Вчера, 13:29
Ранее депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал план Макрона о перемирии на Украине уловкой, чтобы выиграть время и перегруппировать украинские войска. А по словам депутата Госдумы от крымского региона Юрия Нестеренко, план Макрона - это срыв реальных мирных инициатив и попытки затянуть конфликт.
Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС с 26,8% голосов. Второе место на выборах заняла правая партия "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ канцлера ФРГ Олафа Шольца заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
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25 февраля, 08:21
 
В миреУкраинаГерманияФранцияФридрих МерцВладимир ПутинМихаил ШереметХДС/ХССГосдума РФЛевая (партия)Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
 
 
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