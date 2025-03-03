https://ria.ru/20250303/podolskiy-2002648579.html

У арестованного топ-менеджера "Роснано" нашли иностранное гражданство

У арестованного топ-менеджера "Роснано" нашли иностранное гражданство - РИА Новости, 03.03.2025

У арестованного топ-менеджера "Роснано" нашли иностранное гражданство

У замруководителя ООО "УК "Роснано" Бориса Подольского, арестованного по делу о превышении полномочий, есть иностранное гражданство, следует из судебных... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T04:32:00+03:00

2025-03-03T04:32:00+03:00

2025-03-03T10:03:00+03:00

россия

роснано

происшествия

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. У замруководителя ООО "УК "Роснано" Бориса Подольского, арестованного по делу о превышении полномочий, есть иностранное гражданство, следует из судебных документов в распоряжении РИА Новости."Подольский имеет финансовые возможности, <…> имеет гражданство иностранного государства, в связи с чем у следствия имеются достаточные основания полагать, что, находясь на свободе, он может скрыться от следствия и суда, уничтожить доказательства, иным путем воспрепятствовать производству по делу", — указано в материалах. Подольского вместе с управляющим директором по финансам "Роснано" Артуром Галстяном и директором по методологии учета, налогообложению и отчетности Мариной Касенковой арестовали 1 февраля. Всем троим предъявили обвинение в превышении полномочий.По версии следствия, в 2017 году, чтобы скрыть плохие результаты экономической деятельности компании, они реклассифицировали финансовые обязательства. Используя искаженные данные, подозреваемые предоставили недостоверные сведения о положении АО "Роснано", избежав отзыва ранее выданных госгарантий. Благодаря этому они привлекли дополнительное финансирование. В частности, в 2022-2024 годах корпорация получила от государства свыше 43 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20250207/rosnano-1997911303.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, роснано, происшествия