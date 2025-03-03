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Время проезда на двух подмосковных шоссе повысили за неделю - РИА Новости, 03.03.2025
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Новости Подмосковья
 
11:28 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/podmoskove-2002713114.html
Время проезда на двух подмосковных шоссе повысили за неделю
Время проезда на двух подмосковных шоссе повысили за неделю - РИА Новости, 03.03.2025
Время проезда на двух подмосковных шоссе повысили за неделю
На Волоколамском и Путилковском шоссе Подмосковья увеличили время проезда, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T11:28:00+03:00
2025-03-03T11:28:00+03:00
новости подмосковья
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. На Волоколамском и Путилковском шоссе Подмосковья увеличили время проезда, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Специалисты Центра безопасности дорожного движения Московской области оптимизировали движение на региональных дорогах с 24 февраля по 2 марта. В Красногорске увеличили время проезда по Волоколамскому шоссе. Специалисты изменили режим работы светофора и подключили кнопки вызова для пешеходов на пересечении улиц Ново-Никольской и Чапаева. В Путилкове увеличили время проезда по прямому ходу Путилковского шоссе, на три секунды увеличив время ожидания перед пешеходной фазой на светофоре у остановки "Торговый центр". В Химках на светофоре на пересечении улиц Бабакина и Молодежной, помимо утреннего, дневного и ночного режимов, добавили режим работы в выходные дни. В Дмитрове на светофоре на пересечении улиц Ново-Рогачевской и Профессиональной разделили транспортные направления, сделав отдельную фазу проезда с улицы Ново-Рогачевской. Точечные корректировки режимов работы светофорных объектов продолжаются. В ведомстве отметили, что за счет изменений пропускная способность участков дорог увеличивается на 10-15%, а время заторов снижается.
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Новости Подмосковья
Время проезда на двух подмосковных шоссе повысили за неделю

На Волоколамском и Путилковском шоссе в Подмосковье увеличили время проезда

© РИА Новости / Евгений Самарин | Перейти в медиабанкВолоколамское шоссе
Волоколамское шоссе - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Евгений Самарин
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Волоколамское шоссе. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. На Волоколамском и Путилковском шоссе Подмосковья увеличили время проезда, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Специалисты Центра безопасности дорожного движения Московской области оптимизировали движение на региональных дорогах с 24 февраля по 2 марта.
В Красногорске увеличили время проезда по Волоколамскому шоссе. Специалисты изменили режим работы светофора и подключили кнопки вызова для пешеходов на пересечении улиц Ново-Никольской и Чапаева. В Путилкове увеличили время проезда по прямому ходу Путилковского шоссе, на три секунды увеличив время ожидания перед пешеходной фазой на светофоре у остановки "Торговый центр".
В Химках на светофоре на пересечении улиц Бабакина и Молодежной, помимо утреннего, дневного и ночного режимов, добавили режим работы в выходные дни. В Дмитрове на светофоре на пересечении улиц Ново-Рогачевской и Профессиональной разделили транспортные направления, сделав отдельную фазу проезда с улицы Ново-Рогачевской.
Точечные корректировки режимов работы светофорных объектов продолжаются. В ведомстве отметили, что за счет изменений пропускная способность участков дорог увеличивается на 10-15%, а время заторов снижается.
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