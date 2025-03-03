https://ria.ru/20250303/podderzhka-2002769357.html
Красноярские семьи с детьми смогут получать помощь проактивно
Красноярские семьи с детьми смогут получать помощь проактивно - РИА Новости, 03.03.2025
Красноярские семьи с детьми смогут получать помощь проактивно
Семьи с детьми в Красноярском крае смогут получать некоторые виды поддержки автоматически, то есть в беззаявительном режиме, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T14:58:00+03:00
2025-03-03T14:58:00+03:00
2025-03-03T14:58:00+03:00
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 3 мар - РИА Новости. Семьи с детьми в Красноярском крае смогут получать некоторые виды поддержки автоматически, то есть в беззаявительном режиме, сообщает пресс-служба министерства социальной политики региона. По ее данным, приняты поправки в региональный закон о социальной поддержке семей с детьми. "Благодаря изменениям появилась возможность назначения трёх мер социальной поддержки без заявления от получателя. Поправки касаются начисления ежегодной выплаты к школе, ежемесячной компенсации расходов на оплату базовых поездок по социальной карте детей-школьников из многодетных семей и семей, где оба родителя – инвалиды, а также ежемесячного пособия семьям с детьми, в которых родители (лица, их заменяющие) – инвалиды. Теперь эти выплаты будут назначаться проактивно", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ближайшее время краевой кабмин утвердит порядки проактивного назначения выплат. Ожидается, что автоматическое назначение выплат начнется с мая 2025 года. Глава краевого минсоца Ирина Пастухова отметила, что механизмы получения информации от различных ведомств позволяют отслеживать различные изменения в жизненных ситуациях нуждающихся в помощи жителей региона. "В рамках программы "Государство для людей" и нацпроекта "Семья" по поручению губернатора мы вводим беззаявительный формат назначения вышеназванных выплат. Надеюсь, что эти удобства оценят многодетные родители и люди с инвалидностью", - сказала Пастухова. В ближайшее время краевой кабмин утвердит порядки проактивного назначения выплат. Ожидается, что автоматическое назначение выплат начнется с мая 2025 года.
https://ria.ru/20250226/dvory-2001716341.html
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красноярский край
Красноярские семьи с детьми смогут получать помощь проактивно
В Красноярском крае приняты поправки в региональный закон о соцподдержке семей
КРАСНОЯРСК, 3 мар - РИА Новости. Семьи с детьми в Красноярском крае смогут получать некоторые виды поддержки автоматически, то есть в беззаявительном режиме, сообщает пресс-служба министерства социальной политики региона.
По ее данным, приняты поправки в региональный закон о социальной поддержке семей с детьми.
"Благодаря изменениям появилась возможность назначения трёх мер социальной поддержки без заявления от получателя. Поправки касаются начисления ежегодной выплаты к школе, ежемесячной компенсации расходов на оплату базовых поездок по социальной карте детей-школьников из многодетных семей и семей, где оба родителя – инвалиды, а также ежемесячного пособия семьям с детьми, в которых родители (лица, их заменяющие) – инвалиды. Теперь эти выплаты будут назначаться проактивно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ближайшее время краевой кабмин утвердит порядки проактивного назначения выплат. Ожидается, что автоматическое назначение выплат начнется с мая 2025 года.
Глава краевого минсоца Ирина Пастухова отметила, что механизмы получения информации от различных ведомств позволяют отслеживать различные изменения в жизненных ситуациях нуждающихся в помощи жителей региона.
"В рамках программы "Государство для людей" и нацпроекта "Семья" по поручению губернатора мы вводим беззаявительный формат назначения вышеназванных выплат. Надеюсь, что эти удобства оценят многодетные родители и люди с инвалидностью", - сказала Пастухова.
В ближайшее время краевой кабмин утвердит порядки проактивного назначения выплат. Ожидается, что автоматическое назначение выплат начнется с мая 2025 года.