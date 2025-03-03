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В Кремле отреагировали на заявления о возможном изъятии активов России - РИА Новости, 03.03.2025
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12:33 03.03.2025 (обновлено: 12:49 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/peskov-2002729854.html
В Кремле отреагировали на заявления о возможном изъятии активов России
В Кремле отреагировали на заявления о возможном изъятии активов России - РИА Новости, 03.03.2025
В Кремле отреагировали на заявления о возможном изъятии активов России
Москва видит все больше заявлений насчет возможного изъятия замороженных активов России, подобные действия не могут остаться без последствий, заявил... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T12:33:00+03:00
2025-03-03T12:49:00+03:00
дмитрий песков
москва
россия
владимир путин
евросоюз
дональд туск
украина
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Москва видит все больше заявлений насчет возможного изъятия замороженных активов России, подобные действия не могут остаться без последствий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы видим все больше и больше заявлений на этот счет, и ранее тоже такие намерения высказывались. В меньшинстве были трезвые голоса тех, которые призывают одуматься и не совершать таких действий, которые могут существенно подорвать доверие международных инвесторов и так далее. Собственно, подобные действия не могут не остаться без последствий", - сказал Песков журналистам.Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции по итогам переговоров по Украине высказал мысль не замораживать российские активы, а изъять их и направить на восстановление Украины.Туск выразил надежду, что в июне заморозку российских активов удастся продлить в рамках одного из пакетов введенных против России санкций.В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. В ведомстве подчеркивали, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
https://ria.ru/20250228/gosduma-2002096855.html
https://ria.ru/20250303/kreml-2002729109.html
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дмитрий песков, москва, россия, владимир путин, евросоюз, дональд туск, украина, в мире
Дмитрий Песков, Москва, Россия, Владимир Путин, Евросоюз, Дональд Туск, Украина, В мире
В Кремле отреагировали на заявления о возможном изъятии активов России

Песков: Москва видит все больше заявлений по изъятию замороженных активов

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Москва видит все больше заявлений насчет возможного изъятия замороженных активов России, подобные действия не могут остаться без последствий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы видим все больше и больше заявлений на этот счет, и ранее тоже такие намерения высказывались. В меньшинстве были трезвые голоса тех, которые призывают одуматься и не совершать таких действий, которые могут существенно подорвать доверие международных инвесторов и так далее. Собственно, подобные действия не могут не остаться без последствий", - сказал Песков журналистам.
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Туск выразил надежду, что в июне заморозку российских активов удастся продлить в рамках одного из пакетов введенных против России санкций.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. В ведомстве подчеркивали, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
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