В Кремле отреагировали на заявления о возможном изъятии активов России
Песков: Москва видит все больше заявлений по изъятию замороженных активов
© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Москва видит все больше заявлений насчет возможного изъятия замороженных активов России, подобные действия не могут остаться без последствий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы видим все больше и больше заявлений на этот счет, и ранее тоже такие намерения высказывались. В меньшинстве были трезвые голоса тех, которые призывают одуматься и не совершать таких действий, которые могут существенно подорвать доверие международных инвесторов и так далее. Собственно, подобные действия не могут не остаться без последствий", - сказал Песков журналистам.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции по итогам переговоров по Украине высказал мысль не замораживать российские активы, а изъять их и направить на восстановление Украины.
Туск выразил надежду, что в июне заморозку российских активов удастся продлить в рамках одного из пакетов введенных против России санкций.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. В ведомстве подчеркивали, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.