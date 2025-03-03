https://ria.ru/20250303/peregovory-2002725551.html
Кремль: Россия продолжает диалог с США по нормализации отношений
Кремль: Россия продолжает диалог с США по нормализации отношений - РИА Новости, 03.03.2025
Кремль: Россия продолжает диалог с США по нормализации отношений
Россия продолжает диалог с США по вопросу нормализации отношений, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T12:23:00+03:00
2025-03-03T12:23:00+03:00
2025-03-03T12:37:00+03:00
россия
дмитрий песков
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
сша
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Россия продолжает диалог с США по вопросу нормализации отношений, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Российская Федерация продолжает свой диалог с Вашингтоном в плане нормализации наших двухсторонних отношений", - сказал Песков.
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россия, дмитрий песков, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, сша, вашингтон (штат), в мире
Россия, Дмитрий Песков, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, США, Вашингтон (штат), В мире
Кремль: Россия продолжает диалог с США по нормализации отношений
Песков: Россия продолжает диалог с США по нормализации отношений