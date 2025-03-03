https://ria.ru/20250303/peregovory-2002725551.html

Кремль: Россия продолжает диалог с США по нормализации отношений

Кремль: Россия продолжает диалог с США по нормализации отношений - РИА Новости, 03.03.2025

Кремль: Россия продолжает диалог с США по нормализации отношений

Россия продолжает диалог с США по вопросу нормализации отношений, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T12:23:00+03:00

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россия

дмитрий песков

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

сша

вашингтон (штат)

в мире

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Россия продолжает диалог с США по вопросу нормализации отношений, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Российская Федерация продолжает свой диалог с Вашингтоном в плане нормализации наших двухсторонних отношений", - сказал Песков.

https://ria.ru/20250303/kallas-2002703353.html

россия

сша

вашингтон (штат)

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россия, дмитрий песков, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, сша, вашингтон (штат), в мире