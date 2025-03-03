https://ria.ru/20250303/peregovory-2002661059.html
СМИ раскрыли, где может пройти следующий раунд переговоров России и США
СМИ раскрыли, где может пройти следующий раунд переговоров России и США - РИА Новости, 03.03.2025
СМИ раскрыли, где может пройти следующий раунд переговоров России и США
Подготовка ведется к следующему раунду переговоров между РФ и США, он намечается на ближайшее время и может пройти в одной из стран Персидского залива, сообщает РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T09:04:00+03:00
2025-03-03T09:04:00+03:00
2025-03-03T09:04:00+03:00
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Подготовка ведется к следующему раунду переговоров между РФ и США, он намечается на ближайшее время и может пройти в одной из стран Персидского залива, сообщает телеканал CNN. "Приготовления теперь ведутся к скорому проведению второго раунда (переговоров между Россией и США - ред.), возможно, также в стране Персидского залива", - говорится в сообщении телеканала, который первым раундом переговоров называет встречу в Эр-Рияде. В Эр-Рияде 18 февраля прошли российско-американские переговоры высокого уровня. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первой за долгое время очной встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества России и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр также выразил уверенность, что после переговоров Соединенные Штаты стали лучше понимать позицию России.
https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002654143.html
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в мире, россия, сша, персидский залив, сергей лавров
В мире, Россия, США, Персидский залив, Сергей Лавров
СМИ раскрыли, где может пройти следующий раунд переговоров России и США
CNN: переговоры РФ и США могут пройти в одной из стран Персидского залива