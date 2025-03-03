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Овчинский: на востоке Москвы построили многопрофильный медицинский центр
Овчинский: на востоке Москвы построили многопрофильный медицинский центр - РИА Новости, 03.03.2025
Овчинский: на востоке Москвы построили многопрофильный медицинский центр
Инвестор возвел новый многопрофильный медицинский центр на востоке Москвы, в Косино-Ухтомском районе, он предусмотрен на 30 посещений в смену, сообщил министр... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T11:00:00+03:00
2025-03-03T11:00:00+03:00
2025-03-03T11:00:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
владислав овчинский
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МОСКВА, 3 мар – РИА Недвижимость. Инвестор возвел новый многопрофильный медицинский центр на востоке Москвы, в Косино-Ухтомском районе, он предусмотрен на 30 посещений в смену, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.В сообщении уточняется, что центр расположен по адресу: улица Лухмановская, владение 4."Площадь отдельно стоящего двухэтажного здания составляет 685 квадратных метров. На первом этаже располагаются зона ожидания и приема посетителей, кабинеты диагностики, зал лечебной физкультуры, аптека, подсобные помещения, санузлы", - приводит слова Овчинского пресс-служба комплекса.На втором этаже медицинского центра расположены кабинеты врачей различного профиля. Помимо этого, там находятся вспомогательные помещения, уточняется в пресс-релизе.Центр построили в 325 метрах от станции метро "Лухмановская". Его работа предусмотрена на коммерческой основе.Кроме того, на востоке столицы сейчас возводят многопрофильный комплекс ГБУЗ "ДГКБ святого Владимира ДЗМ" на 570 мест. Также в районе Перово появится стоматологическая поликлиника.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Владислав Овчинский
Овчинский: на востоке Москвы построили многопрофильный медицинский центр
Овчинский: в Косино-Ухтомском районе Москвы возвели многопрофильный медцентр
МОСКВА, 3 мар – РИА Недвижимость. Инвестор возвел новый многопрофильный медицинский центр на востоке Москвы, в Косино-Ухтомском районе, он предусмотрен на 30 посещений в смену, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
В сообщении уточняется, что центр расположен по адресу: улица Лухмановская, владение 4.
"Площадь отдельно стоящего двухэтажного здания составляет 685 квадратных метров. На первом этаже располагаются зона ожидания и приема посетителей, кабинеты диагностики, зал лечебной физкультуры, аптека, подсобные помещения, санузлы", - приводит слова Овчинского пресс-служба комплекса.
На втором этаже медицинского центра расположены кабинеты врачей различного профиля. Помимо этого, там находятся вспомогательные помещения, уточняется в пресс-релизе.
Центр построили в 325 метрах от станции метро "Лухмановская". Его работа предусмотрена на коммерческой основе.
Кроме того, на востоке столицы сейчас возводят многопрофильный комплекс ГБУЗ "ДГКБ святого Владимира ДЗМ" на 570 мест. Также в районе Перово появится стоматологическая поликлиника.