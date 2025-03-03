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Овчинский: на востоке Москвы построили многопрофильный медицинский центр

Овчинский: на востоке Москвы построили многопрофильный медицинский центр - РИА Новости, 03.03.2025

Овчинский: на востоке Москвы построили многопрофильный медицинский центр

Инвестор возвел новый многопрофильный медицинский центр на востоке Москвы, в Косино-Ухтомском районе, он предусмотрен на 30 посещений в смену, сообщил министр... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T11:00:00+03:00

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2025-03-03T11:00:00+03:00

москва

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

владислав овчинский

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МОСКВА, 3 мар – РИА Недвижимость. Инвестор возвел новый многопрофильный медицинский центр на востоке Москвы, в Косино-Ухтомском районе, он предусмотрен на 30 посещений в смену, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.В сообщении уточняется, что центр расположен по адресу: улица Лухмановская, владение 4."Площадь отдельно стоящего двухэтажного здания составляет 685 квадратных метров. На первом этаже располагаются зона ожидания и приема посетителей, кабинеты диагностики, зал лечебной физкультуры, аптека, подсобные помещения, санузлы", - приводит слова Овчинского пресс-служба комплекса.На втором этаже медицинского центра расположены кабинеты врачей различного профиля. Помимо этого, там находятся вспомогательные помещения, уточняется в пресс-релизе.Центр построили в 325 метрах от станции метро "Лухмановская". Его работа предусмотрена на коммерческой основе.Кроме того, на востоке столицы сейчас возводят многопрофильный комплекс ГБУЗ "ДГКБ святого Владимира ДЗМ" на 570 мест. Также в районе Перово появится стоматологическая поликлиника.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский