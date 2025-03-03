https://ria.ru/20250303/orban-2002799600.html

Орбан и Трамп поговорили по телефону

Орбан и Трамп поговорили по телефону - РИА Новости, 03.03.2025

Орбан и Трамп поговорили по телефону

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент США Дональд Трамп говорили по телефону вечером в воскресенье, сообщил венгерский портал Index со ссылкой на... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T16:43:00+03:00

2025-03-03T16:43:00+03:00

2025-03-03T16:44:00+03:00

в мире

венгрия

сша

виктор орбан

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1c/1573587686_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a97a8c214d6986f523752c8b17266c36.jpg

БУДАПЕШТ, 3 мар - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент США Дональд Трамп говорили по телефону вечером в воскресенье, сообщил венгерский портал Index со ссылкой на американские дипломатические источники. "Премьер-министр Виктор Орбан поздно вечером в воскресенье говорил по телефону с президентом Дональдом Трампом", - говорится в сообщении. Содержания и тем разговора издание не приводит.

https://ria.ru/20250303/tramp-2002795057.html

венгрия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, венгрия, сша, виктор орбан, дональд трамп