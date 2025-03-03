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Орбан и Трамп поговорили по телефону - РИА Новости, 03.03.2025
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16:43 03.03.2025 (обновлено: 16:44 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/orban-2002799600.html
Орбан и Трамп поговорили по телефону
Орбан и Трамп поговорили по телефону - РИА Новости, 03.03.2025
Орбан и Трамп поговорили по телефону
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент США Дональд Трамп говорили по телефону вечером в воскресенье, сообщил венгерский портал Index со ссылкой на... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T16:43:00+03:00
2025-03-03T16:44:00+03:00
в мире
венгрия
сша
виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 3 мар - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент США Дональд Трамп говорили по телефону вечером в воскресенье, сообщил венгерский портал Index со ссылкой на американские дипломатические источники. "Премьер-министр Виктор Орбан поздно вечером в воскресенье говорил по телефону с президентом Дональдом Трампом", - говорится в сообщении. Содержания и тем разговора издание не приводит.
https://ria.ru/20250303/tramp-2002795057.html
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в мире, венгрия, сша, виктор орбан, дональд трамп
В мире, Венгрия, США, Виктор Орбан, Дональд Трамп
Орбан и Трамп поговорили по телефону

Index: Орбан и Трамп вечером в воскресенье говорили по телефону

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 3 мар - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент США Дональд Трамп говорили по телефону вечером в воскресенье, сообщил венгерский портал Index со ссылкой на американские дипломатические источники.
"Премьер-министр Виктор Орбан поздно вечером в воскресенье говорил по телефону с президентом Дональдом Трампом", - говорится в сообщении.
Содержания и тем разговора издание не приводит.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
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В миреВенгрияСШАВиктор ОрбанДональд Трамп
 
 
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