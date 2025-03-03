https://ria.ru/20250303/orban-2002799600.html
Орбан и Трамп поговорили по телефону
Орбан и Трамп поговорили по телефону - РИА Новости, 03.03.2025
Орбан и Трамп поговорили по телефону
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент США Дональд Трамп говорили по телефону вечером в воскресенье, сообщил венгерский портал Index со ссылкой на... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T16:43:00+03:00
2025-03-03T16:43:00+03:00
2025-03-03T16:44:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 3 мар - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент США Дональд Трамп говорили по телефону вечером в воскресенье, сообщил венгерский портал Index со ссылкой на американские дипломатические источники. "Премьер-министр Виктор Орбан поздно вечером в воскресенье говорил по телефону с президентом Дональдом Трампом", - говорится в сообщении. Содержания и тем разговора издание не приводит.
https://ria.ru/20250303/tramp-2002795057.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, сша, виктор орбан, дональд трамп
В мире, Венгрия, США, Виктор Орбан, Дональд Трамп
Орбан и Трамп поговорили по телефону
Index: Орбан и Трамп вечером в воскресенье говорили по телефону