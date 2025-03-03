https://ria.ru/20250303/olgalyubimova-2002740760.html

Ольга Любимова: директором "Росизо" назначен Иван Лыкошин

Ольга Любимова: директором "Росизо" назначен Иван Лыкошин - РИА Новости, 03.03.2025

Ольга Любимова: директором "Росизо" назначен Иван Лыкошин

Музейно-выставочный центр "Росизо" возглавил Иван Лыкошин, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. РИА Новости, 03.03.2025

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Музейно-выставочный центр "Росизо" возглавил Иван Лыкошин, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова."Директором музейно-выставочного центра "Росизо" назначен Иван Лыкошин", - написала министр в своем Telegram-канале.Она напомнила, что на предыдущем месте работы в парке "Зарядье" с 2020 года Лыкошин организовал ряд крупных выставочных проектов, а также активно сотрудничал с "Росизо". При его участии были реализованы проект "Искусство пропаганды" и совместная с Русским музеем монографическая выставка Павла Филонова. С 2017 являлся куратором цикла выставок "Актуальная Россия", также подготовленных с центром "Росизо".Кроме того, последние пять лет он руководит большим проектом в области современного искусства – "Московской Арт Премией", представившей широкому зрителю произведения художников на тему специальной военной операции и других актуальных событий, отметила Любимова. Лыкошин является членом Союза писателей России и автором монографии об архитектуре Москвы.Глава ведомства также заявила, что Лыкошин на новом посту сосредоточится на развитии региональных выставок центра и организации знаковых межмузейных проектов, а также пожелала ему успехов.Бывший директор "Росизо" Ольга Галактионова с января возглавляет ГМИИ имени Пушкина.

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