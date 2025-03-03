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Ольга Любимова: директором "Росизо" назначен Иван Лыкошин - РИА Новости, 03.03.2025
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Музейные маршруты России
 
13:25 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/olgalyubimova-2002740760.html
Ольга Любимова: директором "Росизо" назначен Иван Лыкошин
Ольга Любимова: директором "Росизо" назначен Иван Лыкошин - РИА Новости, 03.03.2025
Ольга Любимова: директором "Росизо" назначен Иван Лыкошин
Музейно-выставочный центр "Росизо" возглавил Иван Лыкошин, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. РИА Новости, 03.03.2025
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Музейно-выставочный центр "Росизо" возглавил Иван Лыкошин, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.&quot;Директором музейно-выставочного центра &quot;Росизо&quot; назначен Иван Лыкошин&quot;, - написала министр в своем Telegram-канале.Она напомнила, что на предыдущем месте работы в парке "Зарядье" с 2020 года Лыкошин организовал ряд крупных выставочных проектов, а также активно сотрудничал с "Росизо". При его участии были реализованы проект "Искусство пропаганды" и совместная с Русским музеем монографическая выставка Павла Филонова. С 2017 являлся куратором цикла выставок "Актуальная Россия", также подготовленных с центром "Росизо".Кроме того, последние пять лет он руководит большим проектом в области современного искусства – "Московской Арт Премией", представившей широкому зрителю произведения художников на тему специальной военной операции и других актуальных событий, отметила Любимова. Лыкошин является членом Союза писателей России и автором монографии об архитектуре Москвы.Глава ведомства также заявила, что Лыкошин на новом посту сосредоточится на развитии региональных выставок центра и организации знаковых межмузейных проектов, а также пожелала ему успехов.Бывший директор "Росизо" Ольга Галактионова с января возглавляет ГМИИ имени Пушкина.
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россия, москва, ольга любимова, росизо, зарядье
Музейные маршруты России, Россия, Москва, Ольга Любимова, РОСИЗО, Зарядье
Ольга Любимова: директором "Росизо" назначен Иван Лыкошин

Ольга Любимова сообщила, что директором "Росизо" назначен Иван Лыкошин

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр культуры РФ Ольга Любимова на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
Министр культуры РФ Ольга Любимова на Международной выставке-форуме Россия на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Музейно-выставочный центр "Росизо" возглавил Иван Лыкошин, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
«

"Директором музейно-выставочного центра "Росизо" назначен Иван Лыкошин", - написала министр в своем Telegram-канале.

Она напомнила, что на предыдущем месте работы в парке "Зарядье" с 2020 года Лыкошин организовал ряд крупных выставочных проектов, а также активно сотрудничал с "Росизо". При его участии были реализованы проект "Искусство пропаганды" и совместная с Русским музеем монографическая выставка Павла Филонова. С 2017 являлся куратором цикла выставок "Актуальная Россия", также подготовленных с центром "Росизо".
Кроме того, последние пять лет он руководит большим проектом в области современного искусства – "Московской Арт Премией", представившей широкому зрителю произведения художников на тему специальной военной операции и других актуальных событий, отметила Любимова. Лыкошин является членом Союза писателей России и автором монографии об архитектуре Москвы.
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Глава ведомства также заявила, что Лыкошин на новом посту сосредоточится на развитии региональных выставок центра и организации знаковых межмузейных проектов, а также пожелала ему успехов.
Бывший директор "Росизо" Ольга Галактионова с января возглавляет ГМИИ имени Пушкина.
 
Музейные маршруты РоссииРоссияМоскваОльга ЛюбимоваРОСИЗОЗарядье
 
 
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