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Ольга Любимова: директором "Росизо" назначен Иван Лыкошин
Ольга Любимова: директором "Росизо" назначен Иван Лыкошин - РИА Новости, 03.03.2025
Ольга Любимова: директором "Росизо" назначен Иван Лыкошин
Музейно-выставочный центр "Росизо" возглавил Иван Лыкошин, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T13:25:00+03:00
2025-03-03T13:25:00+03:00
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Музейно-выставочный центр "Росизо" возглавил Иван Лыкошин, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова."Директором музейно-выставочного центра "Росизо" назначен Иван Лыкошин", - написала министр в своем Telegram-канале.Она напомнила, что на предыдущем месте работы в парке "Зарядье" с 2020 года Лыкошин организовал ряд крупных выставочных проектов, а также активно сотрудничал с "Росизо". При его участии были реализованы проект "Искусство пропаганды" и совместная с Русским музеем монографическая выставка Павла Филонова. С 2017 являлся куратором цикла выставок "Актуальная Россия", также подготовленных с центром "Росизо".Кроме того, последние пять лет он руководит большим проектом в области современного искусства – "Московской Арт Премией", представившей широкому зрителю произведения художников на тему специальной военной операции и других актуальных событий, отметила Любимова. Лыкошин является членом Союза писателей России и автором монографии об архитектуре Москвы.Глава ведомства также заявила, что Лыкошин на новом посту сосредоточится на развитии региональных выставок центра и организации знаковых межмузейных проектов, а также пожелала ему успехов.Бывший директор "Росизо" Ольга Галактионова с января возглавляет ГМИИ имени Пушкина.
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Музейные маршруты России, Россия, Москва, Ольга Любимова, РОСИЗО, Зарядье
Ольга Любимова: директором "Росизо" назначен Иван Лыкошин
Ольга Любимова сообщила, что директором "Росизо" назначен Иван Лыкошин
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Музейно-выставочный центр "Росизо" возглавил Иван Лыкошин, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
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"Директором музейно-выставочного центра "Росизо" назначен Иван Лыкошин", - написала министр в своем Telegram-канале.
Она напомнила, что на предыдущем месте работы в парке "Зарядье" с 2020 года Лыкошин организовал ряд крупных выставочных проектов, а также активно сотрудничал с "Росизо". При его участии были реализованы проект "Искусство пропаганды" и совместная с Русским музеем монографическая выставка Павла Филонова. С 2017 являлся куратором цикла выставок "Актуальная Россия", также подготовленных с центром "Росизо".
Кроме того, последние пять лет он руководит большим проектом в области современного искусства – "Московской Арт Премией", представившей широкому зрителю произведения художников на тему специальной военной операции и других актуальных событий, отметила Любимова. Лыкошин является членом Союза писателей России и автором монографии об архитектуре Москвы.
Глава ведомства также заявила, что Лыкошин на новом посту сосредоточится на развитии региональных выставок центра и организации знаковых межмузейных проектов, а также пожелала ему успехов.
Бывший директор "Росизо" Ольга Галактионова с января возглавляет ГМИИ имени Пушкина.