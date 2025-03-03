https://ria.ru/20250303/odessa-2002859217.html

В Одессе начались перебои с электроснабжением

В Одессе начались перебои с электроснабжением - РИА Новости, 03.03.2025

В Одессе начались перебои с электроснабжением

Перебои с электроснабжением начались в Одессе, после взрывов в городе, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T22:53:00+03:00

2025-03-03T22:53:00+03:00

2025-03-03T22:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

одесса

геннадий труханов

вооруженные силы рф

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822929760_0:288:3129:2048_1920x0_80_0_0_7161b5dbd34a8a0606824fc47344c10d.jpg

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Перебои с электроснабжением начались в Одессе, после взрывов в городе, сообщило украинское издание "Страна.ua". Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов заявил о серии взрывов в городе на фоне воздушной тревоги. "После взрывов в Одессе у части жителей города пропал свет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20250303/pozhar-2002859110.html

https://ria.ru/20250303/dnepropetrovsk-2002858928.html

одесса

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, одесса, геннадий труханов, вооруженные силы рф, украина