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В Одессе начались перебои с электроснабжением
В Одессе начались перебои с электроснабжением - РИА Новости, 03.03.2025
В Одессе начались перебои с электроснабжением
Перебои с электроснабжением начались в Одессе, после взрывов в городе, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T22:53:00+03:00
2025-03-03T22:53:00+03:00
2025-03-03T22:53:00+03:00
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Перебои с электроснабжением начались в Одессе, после взрывов в городе, сообщило украинское издание "Страна.ua". Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов заявил о серии взрывов в городе на фоне воздушной тревоги. "После взрывов в Одессе у части жителей города пропал свет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, одесса, геннадий труханов, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Геннадий Труханов, Вооруженные силы РФ, Украина
В Одессе начались перебои с электроснабжением
В Одессе после взрывов начались перебои с электроснабжением