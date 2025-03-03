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В Одессе начались перебои с электроснабжением - РИА Новости, 03.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:53 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/odessa-2002859217.html
В Одессе начались перебои с электроснабжением
В Одессе начались перебои с электроснабжением - РИА Новости, 03.03.2025
В Одессе начались перебои с электроснабжением
Перебои с электроснабжением начались в Одессе, после взрывов в городе, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T22:53:00+03:00
2025-03-03T22:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
геннадий труханов
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Перебои с электроснабжением начались в Одессе, после взрывов в городе, сообщило украинское издание "Страна.ua". Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов заявил о серии взрывов в городе на фоне воздушной тревоги. "После взрывов в Одессе у части жителей города пропал свет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20250303/pozhar-2002859110.html
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в мире, одесса, геннадий труханов, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Геннадий Труханов, Вооруженные силы РФ, Украина
В Одессе начались перебои с электроснабжением

В Одессе после взрывов начались перебои с электроснабжением

© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott BiВид на Одесский порт
Вид на Одесский порт - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott Bi
Вид на Одесский порт. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Перебои с электроснабжением начались в Одессе, после взрывов в городе, сообщило украинское издание "Страна.ua".
Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов заявил о серии взрывов в городе на фоне воздушной тревоги.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
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Вчера, 22:52
"После взрывов в Одессе у части жителей города пропал свет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Город Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
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Вчера, 22:49
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаГеннадий ТрухановВооруженные силы РФУкраина
 
 
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