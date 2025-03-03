https://ria.ru/20250303/novak-2002841454.html

Новак поручил изучить причины снижения прокачки нефти

Новак поручил изучить причины снижения прокачки нефти - РИА Новости, 03.03.2025

Новак поручил изучить причины снижения прокачки нефти

Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго, "Транснефти" и другим компаниям изучить причины снижения интенсивности прокачки нефти по трубопроводной... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T19:59:00+03:00

2025-03-03T19:59:00+03:00

2025-03-03T19:59:00+03:00

экономика

цены на нефть

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александр новак

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго, "Транснефти" и другим компаниям изучить причины снижения интенсивности прокачки нефти по трубопроводной системе, следует из протокола к совещанию от 20 февраля (есть в распоряжении РИА Новости). "Минэнерго России (С.Е. Цивилеву) совместно с ПАО "Транснефть" и заинтересованными нефтяными компаниями провести анализ причин снижения объемов прокачки нефти по трубопроводной системе", - говорится в документе. О результатах ответственные должны доложить на очередном совещании в правительстве. Кроме того, вице-премьер поручил профильным ведомствам, а также Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) и "Татнефти" подготовить предложения о корректировке параметров, используемых при определении минимальных величин бензина при отгрузках на условиях поставки "самовывоз автомобильным транспортом". В конце февраля замначальника управления регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС Александр Голуб заявил, что ведомство считает необходимым развитие сети трубопроводов в стране для доставки топлива. Однако директор департамента транспортировки нефти и нефтепродуктов "Транснефти" Павел Горшенков отметил, что компания пока не видит запроса от потребителей на подключение к новым продуктопроводам, хотя "Транснефть" имеет технические условия для этого.

https://ria.ru/20250220/benzin-2000662484.html

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экономика, цены на нефть, россия, александр новак, транснефть, министерство энергетики рф (минэнерго россии), татнефть