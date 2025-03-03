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Новак поручил изучить причины снижения прокачки нефти - РИА Новости, 03.03.2025
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19:59 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/novak-2002841454.html
Новак поручил изучить причины снижения прокачки нефти
Новак поручил изучить причины снижения прокачки нефти - РИА Новости, 03.03.2025
Новак поручил изучить причины снижения прокачки нефти
Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго, "Транснефти" и другим компаниям изучить причины снижения интенсивности прокачки нефти по трубопроводной... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T19:59:00+03:00
2025-03-03T19:59:00+03:00
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго, "Транснефти" и другим компаниям изучить причины снижения интенсивности прокачки нефти по трубопроводной системе, следует из протокола к совещанию от 20 февраля (есть в распоряжении РИА Новости). "Минэнерго России (С.Е. Цивилеву) совместно с ПАО "Транснефть" и заинтересованными нефтяными компаниями провести анализ причин снижения объемов прокачки нефти по трубопроводной системе", - говорится в документе. О результатах ответственные должны доложить на очередном совещании в правительстве. Кроме того, вице-премьер поручил профильным ведомствам, а также Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) и "Татнефти" подготовить предложения о корректировке параметров, используемых при определении минимальных величин бензина при отгрузках на условиях поставки "самовывоз автомобильным транспортом". В конце февраля замначальника управления регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС Александр Голуб заявил, что ведомство считает необходимым развитие сети трубопроводов в стране для доставки топлива. Однако директор департамента транспортировки нефти и нефтепродуктов "Транснефти" Павел Горшенков отметил, что компания пока не видит запроса от потребителей на подключение к новым продуктопроводам, хотя "Транснефть" имеет технические условия для этого.
https://ria.ru/20250220/benzin-2000662484.html
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экономика, цены на нефть, россия, александр новак, транснефть, министерство энергетики рф (минэнерго россии), татнефть
Экономика, Цены на нефть, Россия, Александр Новак, Транснефть, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Татнефть
Новак поручил изучить причины снижения прокачки нефти

Новак поручил изучить причины снижения прокачки нефти по трубопроводам

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Александр Новак. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго, "Транснефти" и другим компаниям изучить причины снижения интенсивности прокачки нефти по трубопроводной системе, следует из протокола к совещанию от 20 февраля (есть в распоряжении РИА Новости).
"Минэнерго России (С.Е. Цивилеву) совместно с ПАО "Транснефть" и заинтересованными нефтяными компаниями провести анализ причин снижения объемов прокачки нефти по трубопроводной системе", - говорится в документе.
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О результатах ответственные должны доложить на очередном совещании в правительстве.
Кроме того, вице-премьер поручил профильным ведомствам, а также Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) и "Татнефти" подготовить предложения о корректировке параметров, используемых при определении минимальных величин бензина при отгрузках на условиях поставки "самовывоз автомобильным транспортом".
В конце февраля замначальника управления регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС Александр Голуб заявил, что ведомство считает необходимым развитие сети трубопроводов в стране для доставки топлива. Однако директор департамента транспортировки нефти и нефтепродуктов "Транснефти" Павел Горшенков отметил, что компания пока не видит запроса от потребителей на подключение к новым продуктопроводам, хотя "Транснефть" имеет технические условия для этого.
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ЭкономикаЦены на нефтьРоссияАлександр НовакТранснефтьМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Татнефть
 
 
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