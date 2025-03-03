Житель Ярославской области напал на полицейского
Житель Ярославской области напал на полицейского, пытаясь защитить нарушителя
Автомобиль полиции. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Житель Ярославской области задержан после нападения на полицейского при попытке защитить своего знакомого, пойманного за ездой на мотобуксировщике в пьяном виде, сообщили СУСК и УМВД по региону.
Как информирует СУСК, предварительно установлено, что в ночь на 2 марта полицейские остановили мотобуксировщик, которым управлял мужчина в состоянии алкогольного опьянения.
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"В ходе дальнейшего разбирательства к сотрудникам полиции подошел знакомый задерживаемого лица, схватил одного из сотрудников за форменную одежду и с силой толкнул несколько раз о стену дома, пытаясь дотянутся до кобуры с табельным оружием", - говорится в сообщении.
По данным УМВД, "в соответствии с законом "О полиции" инспектор ДПС произвел предупредительный выстрел в воздух, противоправные действия гражданина пресечены". В полиции также уточняют, что перемещение мотобуксировщика по дорогам общего пользования запрещено.
СУСК сообщает, что возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). В ближайшее время задержанному лицу будет предъявлено обвинение, судом будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения, добавили в следственном управлении.
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