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Житель Ярославской области напал на полицейского - РИА Новости, 03.03.2025
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14:05 03.03.2025
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Житель Ярославской области напал на полицейского
Житель Ярославской области напал на полицейского - РИА Новости, 03.03.2025
Житель Ярославской области напал на полицейского
Житель Ярославской области задержан после нападения на полицейского при попытке защитить своего знакомого, пойманного за ездой на мотобуксировщике в пьяном... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T14:05:00+03:00
2025-03-03T14:05:00+03:00
ярославская область
россия
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Житель Ярославской области задержан после нападения на полицейского при попытке защитить своего знакомого, пойманного за ездой на мотобуксировщике в пьяном виде, сообщили СУСК и УМВД по региону. Как информирует СУСК, предварительно установлено, что в ночь на 2 марта полицейские остановили мотобуксировщик, которым управлял мужчина в состоянии алкогольного опьянения. "В ходе дальнейшего разбирательства к сотрудникам полиции подошел знакомый задерживаемого лица, схватил одного из сотрудников за форменную одежду и с силой толкнул несколько раз о стену дома, пытаясь дотянутся до кобуры с табельным оружием", - говорится в сообщении. По данным УМВД, "в соответствии с законом "О полиции" инспектор ДПС произвел предупредительный выстрел в воздух, противоправные действия гражданина пресечены". В полиции также уточняют, что перемещение мотобуксировщика по дорогам общего пользования запрещено. СУСК сообщает, что возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). В ближайшее время задержанному лицу будет предъявлено обвинение, судом будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения, добавили в следственном управлении.
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ярославская область, россия, происшествия
Ярославская область, Россия, Происшествия
Житель Ярославской области напал на полицейского

Житель Ярославской области напал на полицейского, пытаясь защитить нарушителя

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Житель Ярославской области задержан после нападения на полицейского при попытке защитить своего знакомого, пойманного за ездой на мотобуксировщике в пьяном виде, сообщили СУСК и УМВД по региону.
Как информирует СУСК, предварительно установлено, что в ночь на 2 марта полицейские остановили мотобуксировщик, которым управлял мужчина в состоянии алкогольного опьянения.
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"В ходе дальнейшего разбирательства к сотрудникам полиции подошел знакомый задерживаемого лица, схватил одного из сотрудников за форменную одежду и с силой толкнул несколько раз о стену дома, пытаясь дотянутся до кобуры с табельным оружием", - говорится в сообщении.
По данным УМВД, "в соответствии с законом "О полиции" инспектор ДПС произвел предупредительный выстрел в воздух, противоправные действия гражданина пресечены". В полиции также уточняют, что перемещение мотобуксировщика по дорогам общего пользования запрещено.
СУСК сообщает, что возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). В ближайшее время задержанному лицу будет предъявлено обвинение, судом будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения, добавили в следственном управлении.
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