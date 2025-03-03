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Путин наградил коллективы "АвтоВАЗа" и "Татнефти" орденами - РИА Новости, 03.03.2025
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16:12 03.03.2025 (обновлено: 16:32 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/nagrada-2002789867.html
Путин наградил коллективы "АвтоВАЗа" и "Татнефти" орденами
Путин наградил коллективы "АвтоВАЗа" и "Татнефти" орденами - РИА Новости, 03.03.2025
Путин наградил коллективы "АвтоВАЗа" и "Татнефти" орденами
Президент России Владимир Путин наградил орденами "За доблестный труд" коллектив акционерного общества "АвтоВАЗ" и коллектив публичного акционерного общества... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T16:12:00+03:00
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автоваз
татнефть
россия
владимир путин
орден "за доблестный труд"
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденами "За доблестный труд" коллектив акционерного общества "АвтоВАЗ" и коллектив публичного акционерного общества "Татнефть", соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."За большой вклад в развитие автомобильной промышленности и достигнутые трудовые успехи наградить орденом "За доблестный труд" коллектив акционерного общества "АвтоВАЗ", Самарская область", - говорится в указе."За большой вклад в развитие нефтяной и газовой промышленности, достигнутые трудовые успехи наградить орденом "За доблестный труд" коллектив публичного акционерного общества "Татнефть" имени В.Д.Шашина, Республика Татарстан" - отмечается в документе.
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автоваз, татнефть, россия, владимир путин, орден "за доблестный труд"
АвтоВАЗ, Татнефть, Россия, Владимир Путин, Орден "За доблестный труд"
Путин наградил коллективы "АвтоВАЗа" и "Татнефти" орденами

Путин наградил коллективы "АвтоВАЗа" и "Татнефти" орденами "За доблестный труд"

© Фото : Официальный интернет-портал правовой информацииОрден "За доблестный труд"
Орден За доблестный труд - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© Фото : Официальный интернет-портал правовой информации
Орден "За доблестный труд". Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденами "За доблестный труд" коллектив акционерного общества "АвтоВАЗ" и коллектив публичного акционерного общества "Татнефть", соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За большой вклад в развитие автомобильной промышленности и достигнутые трудовые успехи наградить орденом "За доблестный труд" коллектив акционерного общества "АвтоВАЗ", Самарская область", - говорится в указе.
"За большой вклад в развитие нефтяной и газовой промышленности, достигнутые трудовые успехи наградить орденом "За доблестный труд" коллектив публичного акционерного общества "Татнефть" имени В.Д.Шашина, Республика Татарстан" - отмечается в документе.
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АвтоВАЗТатнефтьРоссияВладимир ПутинОрден "За доблестный труд"
 
 
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