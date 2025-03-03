https://ria.ru/20250303/nagrada-2002789867.html

Путин наградил коллективы "АвтоВАЗа" и "Татнефти" орденами

Путин наградил коллективы "АвтоВАЗа" и "Татнефти" орденами - РИА Новости, 03.03.2025

Путин наградил коллективы "АвтоВАЗа" и "Татнефти" орденами

Президент России Владимир Путин наградил орденами "За доблестный труд" коллектив акционерного общества "АвтоВАЗ" и коллектив публичного акционерного общества... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T16:12:00+03:00

2025-03-03T16:12:00+03:00

2025-03-03T16:32:00+03:00

автоваз

татнефть

россия

владимир путин

орден "за доблестный труд"

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденами "За доблестный труд" коллектив акционерного общества "АвтоВАЗ" и коллектив публичного акционерного общества "Татнефть", соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."За большой вклад в развитие автомобильной промышленности и достигнутые трудовые успехи наградить орденом "За доблестный труд" коллектив акционерного общества "АвтоВАЗ", Самарская область", - говорится в указе."За большой вклад в развитие нефтяной и газовой промышленности, достигнутые трудовые успехи наградить орденом "За доблестный труд" коллектив публичного акционерного общества "Татнефть" имени В.Д.Шашина, Республика Татарстан" - отмечается в документе.

https://ria.ru/20250228/avtovaz-2002128922.html

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автоваз, татнефть, россия, владимир путин, орден "за доблестный труд"