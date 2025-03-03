https://ria.ru/20250303/moskva-2002643269.html
Суд приостановил деятельность "ЕниДем" после отравления рабочих в Москве
Суд приостановил деятельность "ЕниДем" после отравления рабочих в Москве - РИА Новости, 03.03.2025
Суд приостановил деятельность "ЕниДем" после отравления рабочих в Москве
Коптевский суд Москвы на 90 суток приостановил деятельность занимающейся общепитом фирмы "ЕниДем" после выявления 147 случаев заболевания острой кишечной... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T02:08:00+03:00
2025-03-03T02:08:00+03:00
2025-03-03T02:09:00+03:00
происшествия
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Коптевский суд Москвы на 90 суток приостановил деятельность занимающейся общепитом фирмы "ЕниДем" после выявления 147 случаев заболевания острой кишечной инфекцией сотрудников строительной компании, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Ранее управление Роспотребнадзора по Москве начало эпидемиологическое расследование в связи со случаями отравления постояльцев хостела в проезде Электролитный. Заболевшие являются строительными рабочими, они питались на стройке, в соответствии с договором на поставку питания, готовые блюда доставлялись юридическим лицом ООО "ЕниДем". Как указано в судебных материалах, к административной ответственности привлекли не только "ЕниДем", но и строительную компанию "Енигюн Констракшн". Последняя допустила ряд нарушений санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения: санитарное содержание помещения для раздачи, приема пищи, а также помещения для мытья рук крайне неудовлетворительное, в нём отсутствовало водоснабжение, были не предусмотрены условия для мытья рук персонала, а также обработки оборудования и т.д. Фактически помещение было расположено в строящемся здании. При этом представитель компании извещался судом о слушании надлежащим образом, однако "телеграмма не была вручена юридическому лицу, так как организация закрыта". В материалах подчеркивается, что между "ЕниДем" и "Енигюн Констракшн" был заключен договор поставки питания, и, как указал в суде представитель Роспотребнадзора, "по состоянию на 18 февраля 2025 года зафиксировано 147 случаев заболевания острой кишечной инфекцией сотрудников ООО "Енигюн Констракшн" в связи с допущенными нарушениями санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения". Черемушкинский суд Москвы 19 февраля приостановил деятельность "Енигюн Констракшн" на 90 суток, а Коптевский суд столицы 21 февраля наложил аналогичную санкцию на "ЕниДем". Им вменялось нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. При этом 20 февраля Савеловский суд Москвы отправил в СИЗО заместителя гендиректора "Енигюн Констракшн" Гëкхана Озтюрка по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. По данным суда, компания заключила договоры поставки, в соответствии с которыми юридическое лицо принимало на себя обязательства по оказанию услуг организации питания для сотрудников строящегося объекта. В результате оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, произошло массовое отравление. По данным издания Mash, массовое пищевое отравление коснулось строителей-мигрантов, возводящих ЖК "Обручева, 30" в Москве.
https://ria.ru/20250228/sk-2002134190.html
https://ria.ru/20250217/rtut-1999839866.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Суд приостановил деятельность "ЕниДем" после отравления рабочих в Москве
Суд приостановил работу компании ЕниДем из-за 147 случаев отравления рабочих
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Коптевский суд Москвы на 90 суток приостановил деятельность занимающейся общепитом фирмы "ЕниДем" после выявления 147 случаев заболевания острой кишечной инфекцией сотрудников строительной компании, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Ранее управление Роспотребнадзора
по Москве
начало эпидемиологическое расследование в связи со случаями отравления постояльцев хостела в проезде Электролитный. Заболевшие являются строительными рабочими, они питались на стройке, в соответствии с договором на поставку питания, готовые блюда доставлялись юридическим лицом ООО "ЕниДем".
Как указано в судебных материалах, к административной ответственности привлекли не только "ЕниДем", но и строительную компанию "Енигюн Констракшн". Последняя допустила ряд нарушений санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения: санитарное содержание помещения для раздачи, приема пищи, а также помещения для мытья рук крайне неудовлетворительное, в нём отсутствовало водоснабжение, были не предусмотрены условия для мытья рук персонала, а также обработки оборудования и т.д. Фактически помещение было расположено в строящемся здании.
При этом представитель компании извещался судом о слушании надлежащим образом, однако "телеграмма не была вручена юридическому лицу, так как организация закрыта".
В материалах подчеркивается, что между "ЕниДем" и "Енигюн Констракшн" был заключен договор поставки питания, и, как указал в суде представитель Роспотребнадзора, "по состоянию на 18 февраля 2025 года зафиксировано 147 случаев заболевания острой кишечной инфекцией сотрудников ООО "Енигюн Констракшн" в связи с допущенными нарушениями санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения".
Черемушкинский суд Москвы 19 февраля приостановил деятельность "Енигюн Констракшн" на 90 суток, а Коптевский суд столицы 21 февраля наложил аналогичную санкцию на "ЕниДем". Им вменялось нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения.
При этом 20 февраля Савеловский суд Москвы отправил в СИЗО заместителя гендиректора "Енигюн Констракшн" Гëкхана Озтюрка по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. По данным суда, компания заключила договоры поставки, в соответствии с которыми юридическое лицо принимало на себя обязательства по оказанию услуг организации питания для сотрудников строящегося объекта. В результате оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, произошло массовое отравление.
По данным издания Mash, массовое пищевое отравление коснулось строителей-мигрантов, возводящих ЖК "Обручева, 30" в Москве.