https://ria.ru/20250303/moskalkova-2002801257.html

В Россию вернулись еще 33 жителя Курской области, вывезенных ВСУ

В Россию вернулись еще 33 жителя Курской области, вывезенных ВСУ - РИА Новости, 03.03.2025

В Россию вернулись еще 33 жителя Курской области, вывезенных ВСУ

В Россию вернулись 33 жителя Курской области, вывезенных ВСУ, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в Telegram-канале. РИА Новости, 03.03.2025

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2025-03-03T16:52:00+03:00

2025-03-03T17:18:00+03:00

общество

специальная военная операция на украине

татьяна москалькова

вооруженные силы украины

международный комитет красного креста (мккк)

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курская область

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. В Россию вернулись 33 жителя Курской области, вывезенных ВСУ, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в Telegram-канале."Тридцать три жителя Курской области при поддержке Международного комитета Красного Креста и посредничестве Республики Беларусь эвакуированы в Россию с Украины. Они на родной земле", — написала она.Омбудсмен отметила, что среди возвращенных в основном пожилые люди, но есть и четыре ребенка. У многих людей тяжелые травмы и болезни, для их транспортировки в больницы направили машины скорой помощи."Каждый день созванивались с родственниками, помогали собирать документы, улаживать формальности. Параллельно вели переговоры с украинской стороной, добиваясь решения гуманитарного вопроса, были на связи с врио губернатора Курской области Александром Евсеевичем Хинштейном", — добавила Москалькова.Хинштейн уточнил, что дети — это двое школьников и двое малышей, самой маленькой девочке меньше двух лет. Среди взрослых есть инвалиды, одной из женщин в мае исполнится 90 лет. Девяти гражданам требуется экстренная госпитализация, их незамедлительно разместят в больницах."Всех вернувшихся обеспечим одеждой, необходимыми вещами, техникой, средствами гигиены, организуем быстрое оформление всех документов. Мобильные телефоны начали выдавать уже сейчас, чтобы люди могли связаться с родными", — добавил врио губернатора.Он пообещал, что всем помогут и с получением всех мер поддержки, включая установленную по решению президента ежемесячную выплату в 65 тысяч рублей, а школьникам предоставят возможность возобновить учебу в любом удобном формате и дополнительно закрепят за ними учителей.Хинштейн заверил, что работа будет продолжаться безостановочно до тех пор, пока каждый не вернется домой.В конце ноября Москалькова рассказала, что с Украины удалось вернуть 46 жителей курского приграничья. По их словам, украинские военные запрещали им уезжать, но предлагали вывезти их в Сумскую область.

https://ria.ru/20250218/moskalkova-2000171492.html

https://ria.ru/20250224/spetsoperatsiya-2001195799.html

https://ria.ru/20250218/putin-2000140551.html

россия

украина

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33 жителя Курской области эвакуированы в Россию из Украины 33 жителя Курской области при поддержке Международного Комитета Красного Креста и посредничестве Республики Беларусь эвакуированы в Россию из Украины. Они на родной земле. 2025-03-03T16:52 true PT1M06S

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общество, татьяна москалькова, вооруженные силы украины, международный комитет красного креста (мккк), россия, украина, курская область