https://ria.ru/20250303/moskalkova-2002801257.html
В Россию вернулись еще 33 жителя Курской области, вывезенных ВСУ
В Россию вернулись еще 33 жителя Курской области, вывезенных ВСУ - РИА Новости, 03.03.2025
В Россию вернулись еще 33 жителя Курской области, вывезенных ВСУ
В Россию вернулись 33 жителя Курской области, вывезенных ВСУ, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в Telegram-канале. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T16:52:00+03:00
2025-03-03T16:52:00+03:00
2025-03-03T17:18:00+03:00
общество
специальная военная операция на украине
татьяна москалькова
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. В Россию вернулись 33 жителя Курской области, вывезенных ВСУ, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в Telegram-канале."Тридцать три жителя Курской области при поддержке Международного комитета Красного Креста и посредничестве Республики Беларусь эвакуированы в Россию с Украины. Они на родной земле", — написала она.Омбудсмен отметила, что среди возвращенных в основном пожилые люди, но есть и четыре ребенка. У многих людей тяжелые травмы и болезни, для их транспортировки в больницы направили машины скорой помощи."Каждый день созванивались с родственниками, помогали собирать документы, улаживать формальности. Параллельно вели переговоры с украинской стороной, добиваясь решения гуманитарного вопроса, были на связи с врио губернатора Курской области Александром Евсеевичем Хинштейном", — добавила Москалькова.Хинштейн уточнил, что дети — это двое школьников и двое малышей, самой маленькой девочке меньше двух лет. Среди взрослых есть инвалиды, одной из женщин в мае исполнится 90 лет. Девяти гражданам требуется экстренная госпитализация, их незамедлительно разместят в больницах."Всех вернувшихся обеспечим одеждой, необходимыми вещами, техникой, средствами гигиены, организуем быстрое оформление всех документов. Мобильные телефоны начали выдавать уже сейчас, чтобы люди могли связаться с родными", — добавил врио губернатора.Он пообещал, что всем помогут и с получением всех мер поддержки, включая установленную по решению президента ежемесячную выплату в 65 тысяч рублей, а школьникам предоставят возможность возобновить учебу в любом удобном формате и дополнительно закрепят за ними учителей.Хинштейн заверил, что работа будет продолжаться безостановочно до тех пор, пока каждый не вернется домой.В конце ноября Москалькова рассказала, что с Украины удалось вернуть 46 жителей курского приграничья. По их словам, украинские военные запрещали им уезжать, но предлагали вывезти их в Сумскую область.
https://ria.ru/20250218/moskalkova-2000171492.html
https://ria.ru/20250224/spetsoperatsiya-2001195799.html
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33 жителя Курской области эвакуированы в Россию из Украины
33 жителя Курской области при поддержке Международного Комитета Красного Креста и посредничестве Республики Беларусь эвакуированы в Россию из Украины. Они на родной земле.
2025-03-03T16:52
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общество, татьяна москалькова, вооруженные силы украины, международный комитет красного креста (мккк), россия, украина, курская область
Общество, Специальная военная операция на Украине, Татьяна Москалькова, Вооруженные силы Украины, Международный комитет Красного Креста (МККК), Россия, Украина, Курская область
В Россию вернулись еще 33 жителя Курской области, вывезенных ВСУ
Москалькова: в РФ с Украины вернулись 33 жителя Курской области, вывезенных ВСУ