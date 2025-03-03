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В Приморье опровергли данные о неподобающем захоронении погибших на СВО - РИА Новости, 03.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:40 03.03.2025 (обновлено: 13:48 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/mogily-2002748335.html
В Приморье опровергли данные о неподобающем захоронении погибших на СВО
В Приморье опровергли данные о неподобающем захоронении погибших на СВО - РИА Новости, 03.03.2025
В Приморье опровергли данные о неподобающем захоронении погибших на СВО
Могилы с покосившимися памятниками без именных табличек в селе Кролевцы в Приморье, которые попали на видео, не принадлежат погибшим участникам СВО, там... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T13:40:00+03:00
2025-03-03T13:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
артёмовский городской округ
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 3 мар – РИА Новости. Могилы с покосившимися памятниками без именных табличек в селе Кролевцы в Приморье, которые попали на видео, не принадлежат погибшим участникам СВО, там похоронены умершие, не имеющие родных и представителей, сообщил РИА Новости представитель администрации Артемовского городского округа. В Telegram-каналах ранее разошлось видео, на котором автор показывает десятки покосившихся или упавших надгробных плит и памятников без именных табличек, лежащих на кучах грунта, и говорит, что там якобы захоронены погибшие в зоне СВО заключенные из местной колонии. "На территории кладбища в селе Кролевцы производятся захоронения умерших, не востребованных, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего. Захоронения всех умерших, погибших в зоне СВО, в том числе заключенных ИК- 20, подписавших контракт с министерством обороны, производятся на территории кладбища "Шевелевское" на "Алее Славы" участок №1, либо, по желанию родственников в семейных захоронениях или на отдельно выделенных местах на других кладбищах округа", - сказал собеседник агентства. По его словам, памятники на захоронениях в селе Кролевцы покосились, некоторые упали, так как захоронения производились в зимний период. "Сейчас памятники поправили", - отметили в мэрии.
https://ria.ru/20241118/sud-1984413044.html
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артёмовский городской округ, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Артёмовский городской округ, Происшествия
В Приморье опровергли данные о неподобающем захоронении погибших на СВО

Заключенных из ИК-20, погибших на СВО, похоронили на кладбище "Шевелевское"

Кадр видео из соцсетей с могилами на кладбище в селе Кролевцы Приморского края
Кадр видео из соцсетей с могилами на кладбище в селе Кролевцы Приморского края - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Кадр видео из соцсетей с могилами на кладбище в селе Кролевцы Приморского края
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ВЛАДИВОСТОК, 3 мар – РИА Новости. Могилы с покосившимися памятниками без именных табличек в селе Кролевцы в Приморье, которые попали на видео, не принадлежат погибшим участникам СВО, там похоронены умершие, не имеющие родных и представителей, сообщил РИА Новости представитель администрации Артемовского городского округа.
В Telegram-каналах ранее разошлось видео, на котором автор показывает десятки покосившихся или упавших надгробных плит и памятников без именных табличек, лежащих на кучах грунта, и говорит, что там якобы захоронены погибшие в зоне СВО заключенные из местной колонии.
"На территории кладбища в селе Кролевцы производятся захоронения умерших, не востребованных, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего. Захоронения всех умерших, погибших в зоне СВО, в том числе заключенных ИК- 20, подписавших контракт с министерством обороны, производятся на территории кладбища "Шевелевское" на "Алее Славы" участок №1, либо, по желанию родственников в семейных захоронениях или на отдельно выделенных местах на других кладбищах округа", - сказал собеседник агентства.
По его словам, памятники на захоронениях в селе Кролевцы покосились, некоторые упали, так как захоронения производились в зимний период.
"Сейчас памятники поправили", - отметили в мэрии.
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