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Тамбовского министра здравоохранения отстранили от работы - РИА Новости, 03.03.2025
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11:23 03.03.2025 (обновлено: 11:41 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/minzdrav-2002711397.html
Тамбовского министра здравоохранения отстранили от работы
Тамбовского министра здравоохранения отстранили от работы - РИА Новости, 03.03.2025
Тамбовского министра здравоохранения отстранили от работы
Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов в своем Telegram-канале сообщил, что отстранил от исполнения должностных обязанностей министра... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T11:23:00+03:00
2025-03-03T11:41:00+03:00
политика
тамбовская область
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ВОРОНЕЖ, 3 мар - РИА Новости. Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов в своем Telegram-канале сообщил, что отстранил от исполнения должностных обязанностей министра здравоохранения региона Екатерину Юнькову и назначил служебную проверку из-за системных просчетов в организации."Принял решение о назначении служебной проверки в отношении министра здравоохранения Тамбовской области Екатерины Юньковой - в связи с системными просче‌тами в организации функционирования сферы здравоохранения региона… С сегодняшнего дня на всё время проверки Екатерина Юнькова отстранена от исполнения должностных обязанностей", — сообщил Первышов.Он отменил, что жители жалуются на качество медицинского обслуживания, и это "совершенно справедливо". По мнению Первышова, есть системные проблемы внутри министерства здравоохранения, в том числе при работе с главными врачами."Остаётся острым и вопрос с предоставлением лекарств льготникам, на что я уже обращал внимание", — добавил Первышов.
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политика, тамбовская область
Политика, Тамбовская область
Тамбовского министра здравоохранения отстранили от работы

Главу тамбовского Минздрава отстранили от работы из-за системных просчетов

© Фото : Министерство здравоохранения Тамбовской области.Министр здравоохранения Тамбовской области Екатерина Юнькова
Министр здравоохранения Тамбовской области Екатерина Юнькова - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© Фото : Министерство здравоохранения Тамбовской области.
Министр здравоохранения Тамбовской области Екатерина Юнькова . Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 3 мар - РИА Новости. Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов в своем Telegram-канале сообщил, что отстранил от исполнения должностных обязанностей министра здравоохранения региона Екатерину Юнькову и назначил служебную проверку из-за системных просчетов в организации.
«
"Принял решение о назначении служебной проверки в отношении министра здравоохранения Тамбовской области Екатерины Юньковой - в связи с системными просче‌тами в организации функционирования сферы здравоохранения региона… С сегодняшнего дня на всё время проверки Екатерина Юнькова отстранена от исполнения должностных обязанностей", — сообщил Первышов.
Он отменил, что жители жалуются на качество медицинского обслуживания, и это "совершенно справедливо". По мнению Первышова, есть системные проблемы внутри министерства здравоохранения, в том числе при работе с главными врачами.
"Остаётся острым и вопрос с предоставлением лекарств льготникам, на что я уже обращал внимание", — добавил Первышов.
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