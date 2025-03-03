Тамбовского министра здравоохранения отстранили от работы
Главу тамбовского Минздрава отстранили от работы из-за системных просчетов
© Фото : Министерство здравоохранения Тамбовской области.Министр здравоохранения Тамбовской области Екатерина Юнькова
Министр здравоохранения Тамбовской области Екатерина Юнькова . Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 3 мар - РИА Новости. Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов в своем Telegram-канале сообщил, что отстранил от исполнения должностных обязанностей министра здравоохранения региона Екатерину Юнькову и назначил служебную проверку из-за системных просчетов в организации.
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"Принял решение о назначении служебной проверки в отношении министра здравоохранения Тамбовской области Екатерины Юньковой - в связи с системными просчетами в организации функционирования сферы здравоохранения региона… С сегодняшнего дня на всё время проверки Екатерина Юнькова отстранена от исполнения должностных обязанностей", — сообщил Первышов.
Он отменил, что жители жалуются на качество медицинского обслуживания, и это "совершенно справедливо". По мнению Первышова, есть системные проблемы внутри министерства здравоохранения, в том числе при работе с главными врачами.
"Остаётся острым и вопрос с предоставлением лекарств льготникам, на что я уже обращал внимание", — добавил Первышов.
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