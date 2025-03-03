https://ria.ru/20250303/minzdrav-2002711397.html

Тамбовского министра здравоохранения отстранили от работы

Тамбовского министра здравоохранения отстранили от работы - РИА Новости, 03.03.2025

Тамбовского министра здравоохранения отстранили от работы

Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов в своем Telegram-канале сообщил, что отстранил от исполнения должностных обязанностей министра... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T11:23:00+03:00

2025-03-03T11:23:00+03:00

2025-03-03T11:41:00+03:00

политика

тамбовская область

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ВОРОНЕЖ, 3 мар - РИА Новости. Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов в своем Telegram-канале сообщил, что отстранил от исполнения должностных обязанностей министра здравоохранения региона Екатерину Юнькову и назначил служебную проверку из-за системных просчетов в организации."Принял решение о назначении служебной проверки в отношении министра здравоохранения Тамбовской области Екатерины Юньковой - в связи с системными просче‌тами в организации функционирования сферы здравоохранения региона… С сегодняшнего дня на всё время проверки Екатерина Юнькова отстранена от исполнения должностных обязанностей", — сообщил Первышов.Он отменил, что жители жалуются на качество медицинского обслуживания, и это "совершенно справедливо". По мнению Первышова, есть системные проблемы внутри министерства здравоохранения, в том числе при работе с главными врачами."Остаётся острым и вопрос с предоставлением лекарств льготникам, на что я уже обращал внимание", — добавил Первышов.

https://ria.ru/20250213/pivovarov-1999008317.html

тамбовская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, тамбовская область