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Минниханов рассказал Путину о выручке "КАМАЗа" - РИА Новости, 03.03.2025
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14:42 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/minnihanov-2002766210.html
Минниханов рассказал Путину о выручке "КАМАЗа"
Минниханов рассказал Путину о выручке "КАМАЗа" - РИА Новости, 03.03.2025
Минниханов рассказал Путину о выручке "КАМАЗа"
Глава Татарстана Рустам Минниханов рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что выручка "КАМАЗа" составила 323 миллиарда рублей. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T14:42:00+03:00
2025-03-03T14:42:00+03:00
экономика
авто
россия
рустам минниханов
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что выручка "КАМАЗа" составила 323 миллиарда рублей. "Машиностроение. Выручка "КАМАЗа" составила 323 миллиарда рублей. Самое главное, мы сумели (обойти) сложности, связанные с комплектующими, многие проекты реализовали в России", - доложил Минниханов президенту. Он добавил, что в следующем году будет 50 лет выпуску первого "КАМАЗа". "Модельный ряд ("КАМАЗ") К5, который был на импортных комплектующих, полностью все вопросы по ним разрешены. Активно они работают по электробусам. Активная работа идет по электромобилю "Атом", который мы вам презентовали", - подчеркнул глава региона.
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экономика, авто, россия, рустам минниханов, владимир путин
Экономика, Авто, Россия, Рустам Минниханов, Владимир Путин
Минниханов рассказал Путину о выручке "КАМАЗа"

Минниханов: выручка "КАМАЗа" составила 323 миллиарда рублей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и глава Татарстана Рустам Минниханов во время встречи
Президент России Владимир Путин и глава Татарстана Рустам Минниханов во время встречи - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и глава Татарстана Рустам Минниханов во время встречи
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что выручка "КАМАЗа" составила 323 миллиарда рублей.
"Машиностроение. Выручка "КАМАЗа" составила 323 миллиарда рублей. Самое главное, мы сумели (обойти) сложности, связанные с комплектующими, многие проекты реализовали в России", - доложил Минниханов президенту.
Он добавил, что в следующем году будет 50 лет выпуску первого "КАМАЗа".
"Модельный ряд ("КАМАЗ") К5, который был на импортных комплектующих, полностью все вопросы по ним разрешены. Активно они работают по электробусам. Активная работа идет по электромобилю "Атом", который мы вам презентовали", - подчеркнул глава региона.
Генеральный директор ООО Аурус Герхард Хильгерт - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
"КамАЗ" стал совладельцем "Ауруса"
10 февраля, 15:51
 
ЭкономикаАвтоРоссияРустам МиннихановВладимир Путин
 
 
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