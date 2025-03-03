https://ria.ru/20250303/metalloobrabotka-2002788023.html

Рост сектора металлообработки в Подмосковье составил 27,3%

Рост сектора металлообработки в Подмосковье составил 27,3% - РИА Новости, 03.03.2025

Рост сектора металлообработки в Подмосковье составил 27,3%

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, в Московской области выросло на 27,3% в январе 2025 года по сравнению с аналогичным... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T16:02:00+03:00

2025-03-03T16:02:00+03:00

2025-03-03T16:02:00+03:00

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московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, в Московской области выросло на 27,3% в январе 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона. "Металлообработка Московской области продолжает расти опережающими темпами. В прошлом году этот сектор стал самым быстрорастущим в регионе. В этом году он также сохраняет лидерство по темпам роста – за январь 2025 года этот сектор промышленности вырос на 27,3%. Учитывая, что на долю предприятий, занятых в этой сфере, приходится более 15% подмосковной промышленности и сектор является одним из крупнейших в регионе, его рост положительно отразится на общих макроэкономических показателях Подмосковья", – приводит пресс-служба слова зампредседателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой. Министр добавила, что в январе 2025 года еще три сектора подмосковной промышленности выросли более чем на 20%. Так, рост на 24,9% был зафиксирован в секторе ремонта и монтажа машин и оборудования. Металлургическое производство выросло на 21,4%, а производство прочих готовых изделий – на 20,4%. Общий рост обрабатывающего производства региона в январе 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 6,2%. В ведомстве отметили, что существенную роль в достижении такого результата сыграли меры национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

https://ria.ru/20250303/redkie-2002782848.html

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московская область (подмосковье)