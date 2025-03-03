https://ria.ru/20250303/makron--2002745353.html

Макрон заявил, что призвал Трампа изменить позицию по перемирию на Украине

Макрон заявил, что призвал Трампа изменить позицию по перемирию на Украине - РИА Новости, 03.03.2025

Макрон заявил, что призвал Трампа изменить позицию по перемирию на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью итальянской газете Foglio заявил, что в ходе визита в Вашингтон предложил президенту США Дональду Трампу... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T13:23:00+03:00

2025-03-03T13:23:00+03:00

2025-03-03T13:26:00+03:00

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РИМ, 3 мар – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью итальянской газете Foglio заявил, что в ходе визита в Вашингтон предложил президенту США Дональду Трампу пересмотреть свою позицию по немедленному прекращению огня на Украине в пользу перемирия для операций в воздухе и на море. "То есть не стремиться к немедленному прекращению огня, а скорее, к перемирию на уровне воздуха, моря и энергетической инфраструктуры", - заявил Макрон, утверждая, что такой режим якобы легче контролируем. Президент РФ Владимир Путин в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. Ранее депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал план Макрона о перемирии на Украине уловкой, чтобы выиграть время и перегруппировать украинские войска. А по словам депутата Госдумы от крымского региона Юрия Нестеренко, план Макрона - это срыв реальных мирных инициатив и попытки затянуть конфликт. Макрон считает, что перемирие на Украине в подобном варианте даст время для обсуждений гарантий безопасности Киеву. "Они означают не только поддержку, которую мы оказываем украинской армии, но и то, что мы, европейцы, готовы сделать на украинской земле", – заявил французский лидер. По его утверждениям, отсутствие твердых гарантий станет угрозой как безопасности Украины, так и европейцев. "Это было нашей заботой с самого начала: мы хотим мира, но не любой ценой. Мы не хотим мира без твердых гарантий", - заявил Макрон. Ранее Макрон в интервью изданию Figaro заявил, что совместно с премьером Великобритании Киром Стармером выдвинул предложение о перемирии в воздухе, на море и в отношении энергоинфраструктуры на Украине, которое бы длилось месяц. При этом Макрон объяснил, что предложение не охватывает ситуацию на земле, так как из-за длины фронта сложно проверить соблюдение перемирия.

https://ria.ru/20250303/tramp-2002735477.html

https://ria.ru/20250303/simonjan-2002635567.html

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