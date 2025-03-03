Макрон заявил, что призвал Трампа изменить позицию по перемирию на Украине
Макрон заявил, что призвал Трампа изменить свою позицию по перемирию на Украине
© AP Photo / Ludovic MarinДональд Трамп встречается с Эммануэлем Макроном в Овальном кабинете Белого дома
© AP Photo / Ludovic Marin
Дональд Трамп встречается с Эммануэлем Макроном в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
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РИМ, 3 мар – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью итальянской газете Foglio заявил, что в ходе визита в Вашингтон предложил президенту США Дональду Трампу пересмотреть свою позицию по немедленному прекращению огня на Украине в пользу перемирия для операций в воздухе и на море.
"То есть не стремиться к немедленному прекращению огня, а скорее, к перемирию на уровне воздуха, моря и энергетической инфраструктуры", - заявил Макрон, утверждая, что такой режим якобы легче контролируем.
Президент РФ Владимир Путин в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.
Ранее депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал план Макрона о перемирии на Украине уловкой, чтобы выиграть время и перегруппировать украинские войска. А по словам депутата Госдумы от крымского региона Юрия Нестеренко, план Макрона - это срыв реальных мирных инициатив и попытки затянуть конфликт.
Макрон считает, что перемирие на Украине в подобном варианте даст время для обсуждений гарантий безопасности Киеву. "Они означают не только поддержку, которую мы оказываем украинской армии, но и то, что мы, европейцы, готовы сделать на украинской земле", – заявил французский лидер.
По его утверждениям, отсутствие твердых гарантий станет угрозой как безопасности Украины, так и европейцев. "Это было нашей заботой с самого начала: мы хотим мира, но не любой ценой. Мы не хотим мира без твердых гарантий", - заявил Макрон.
Ранее Макрон в интервью изданию Figaro заявил, что совместно с премьером Великобритании Киром Стармером выдвинул предложение о перемирии в воздухе, на море и в отношении энергоинфраструктуры на Украине, которое бы длилось месяц. При этом Макрон объяснил, что предложение не охватывает ситуацию на земле, так как из-за длины фронта сложно проверить соблюдение перемирия.