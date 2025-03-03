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Макрон заявил, что призвал Трампа изменить позицию по перемирию на Украине - РИА Новости, 03.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:23 03.03.2025 (обновлено: 13:26 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/makron--2002745353.html
Макрон заявил, что призвал Трампа изменить позицию по перемирию на Украине
Макрон заявил, что призвал Трампа изменить позицию по перемирию на Украине - РИА Новости, 03.03.2025
Макрон заявил, что призвал Трампа изменить позицию по перемирию на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью итальянской газете Foglio заявил, что в ходе визита в Вашингтон предложил президенту США Дональду Трампу... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T13:23:00+03:00
2025-03-03T13:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франция
вашингтон (штат)
эммануэль макрон
дональд трамп
владимир путин
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РИМ, 3 мар – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью итальянской газете Foglio заявил, что в ходе визита в Вашингтон предложил президенту США Дональду Трампу пересмотреть свою позицию по немедленному прекращению огня на Украине в пользу перемирия для операций в воздухе и на море. "То есть не стремиться к немедленному прекращению огня, а скорее, к перемирию на уровне воздуха, моря и энергетической инфраструктуры", - заявил Макрон, утверждая, что такой режим якобы легче контролируем. Президент РФ Владимир Путин в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. Ранее депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал план Макрона о перемирии на Украине уловкой, чтобы выиграть время и перегруппировать украинские войска. А по словам депутата Госдумы от крымского региона Юрия Нестеренко, план Макрона - это срыв реальных мирных инициатив и попытки затянуть конфликт. Макрон считает, что перемирие на Украине в подобном варианте даст время для обсуждений гарантий безопасности Киеву. "Они означают не только поддержку, которую мы оказываем украинской армии, но и то, что мы, европейцы, готовы сделать на украинской земле", – заявил французский лидер. По его утверждениям, отсутствие твердых гарантий станет угрозой как безопасности Украины, так и европейцев. "Это было нашей заботой с самого начала: мы хотим мира, но не любой ценой. Мы не хотим мира без твердых гарантий", - заявил Макрон. Ранее Макрон в интервью изданию Figaro заявил, что совместно с премьером Великобритании Киром Стармером выдвинул предложение о перемирии в воздухе, на море и в отношении энергоинфраструктуры на Украине, которое бы длилось месяц. При этом Макрон объяснил, что предложение не охватывает ситуацию на земле, так как из-за длины фронта сложно проверить соблюдение перемирия.
https://ria.ru/20250303/tramp-2002735477.html
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украина
франция
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в мире, украина, франция, вашингтон (штат), эммануэль макрон, дональд трамп, владимир путин, госдума рф, мюнхенская конференция по безопасности
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Вашингтон (штат), Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, Владимир Путин, Госдума РФ, Мюнхенская конференция по безопасности
Макрон заявил, что призвал Трампа изменить позицию по перемирию на Украине

Макрон заявил, что призвал Трампа изменить свою позицию по перемирию на Украине

© AP Photo / Ludovic MarinДональд Трамп встречается с Эммануэлем Макроном в Овальном кабинете Белого дома
Дональд Трамп встречается с Эммануэлем Макроном в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Дональд Трамп встречается с Эммануэлем Макроном в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
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РИМ, 3 мар – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью итальянской газете Foglio заявил, что в ходе визита в Вашингтон предложил президенту США Дональду Трампу пересмотреть свою позицию по немедленному прекращению огня на Украине в пользу перемирия для операций в воздухе и на море.
"То есть не стремиться к немедленному прекращению огня, а скорее, к перемирию на уровне воздуха, моря и энергетической инфраструктуры", - заявил Макрон, утверждая, что такой режим якобы легче контролируем.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
"Будет тяжело": Песков прокомментировал встречу Трампа и Зеленского
12:47
Президент РФ Владимир Путин в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.
Ранее депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал план Макрона о перемирии на Украине уловкой, чтобы выиграть время и перегруппировать украинские войска. А по словам депутата Госдумы от крымского региона Юрия Нестеренко, план Макрона - это срыв реальных мирных инициатив и попытки затянуть конфликт.
Макрон считает, что перемирие на Украине в подобном варианте даст время для обсуждений гарантий безопасности Киеву. "Они означают не только поддержку, которую мы оказываем украинской армии, но и то, что мы, европейцы, готовы сделать на украинской земле", – заявил французский лидер.
По его утверждениям, отсутствие твердых гарантий станет угрозой как безопасности Украины, так и европейцев. "Это было нашей заботой с самого начала: мы хотим мира, но не любой ценой. Мы не хотим мира без твердых гарантий", - заявил Макрон.
Ранее Макрон в интервью изданию Figaro заявил, что совместно с премьером Великобритании Киром Стармером выдвинул предложение о перемирии в воздухе, на море и в отношении энергоинфраструктуры на Украине, которое бы длилось месяц. При этом Макрон объяснил, что предложение не охватывает ситуацию на земле, так как из-за длины фронта сложно проверить соблюдение перемирия.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Симоньян объяснила, какие слова Зеленского оскорбили Трампа
00:03
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФранцияВашингтон (штат)Эммануэль МакронДональд ТрампВладимир ПутинГосдума РФМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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