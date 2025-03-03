https://ria.ru/20250303/lukashenko-2002844734.html
Лукашенко выразил готовность помочь в урегулировании на Украине
Лукашенко выразил готовность помочь в урегулировании на Украине - РИА Новости, 03.03.2025
Лукашенко выразил готовность помочь в урегулировании на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью американскому блогеру Марио Науфалу, что, если бы он мог помочь в урегулировании между РФ и Украиной, РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T20:26:00+03:00
2025-03-03T20:26:00+03:00
2025-03-03T20:26:00+03:00
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью американскому блогеру Марио Науфалу, что, если бы он мог помочь в урегулировании между РФ и Украиной, то сделал бы это с огромным удовольствием, поскольку конфликт нужно остановить. "Если я как-то могу помочь, я сделаю это с большим удовольствием. Мы должны убедиться в том, что в первую очередь будет прекращен огонь... Мы должны остановить этот конфликт", - заявил Лукашенко. По словам белорусского лидера, вопрос окончания украинского конфликта стал первоочередным только благодаря администрации президента США Дональда Трампа.
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В мире, Украина, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Дональд Трамп, США
Лукашенко выразил готовность помочь в урегулировании на Украине
Лукашенко заявил, что с большой радостью помог бы в урегулировании на Украине