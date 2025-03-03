https://ria.ru/20250303/lukashenko-2002844734.html

Лукашенко выразил готовность помочь в урегулировании на Украине

Лукашенко выразил готовность помочь в урегулировании на Украине - РИА Новости, 03.03.2025

Лукашенко выразил готовность помочь в урегулировании на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью американскому блогеру Марио Науфалу, что, если бы он мог помочь в урегулировании между РФ и Украиной, РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T20:26:00+03:00

2025-03-03T20:26:00+03:00

2025-03-03T20:26:00+03:00

в мире

украина

белоруссия

россия

александр лукашенко

дональд трамп

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987800996_235:17:3257:1717_1920x0_80_0_0_f9d082aa37ff11ca1536e2f2c2c26af5.jpg

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью американскому блогеру Марио Науфалу, что, если бы он мог помочь в урегулировании между РФ и Украиной, то сделал бы это с огромным удовольствием, поскольку конфликт нужно остановить. "Если я как-то могу помочь, я сделаю это с большим удовольствием. Мы должны убедиться в том, что в первую очередь будет прекращен огонь... Мы должны остановить этот конфликт", - заявил Лукашенко. По словам белорусского лидера, вопрос окончания украинского конфликта стал первоочередным только благодаря администрации президента США Дональда Трампа.

https://ria.ru/20250303/tramp-2002840642.html

украина

белоруссия

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, белоруссия, россия, александр лукашенко, дональд трамп, сша