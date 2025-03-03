https://ria.ru/20250303/liksutov-2002663403.html

Ликсутов: свыше 19 тысяч рабочих мест по программе МПТ создадут в ТиНАО

Ликсутов: свыше 19 тысяч рабочих мест по программе МПТ создадут в ТиНАО - РИА Новости, 03.03.2025

Ликсутов: свыше 19 тысяч рабочих мест по программе МПТ создадут в ТиНАО

Инвесторы возведут на территории новой Москвы свыше 10 объектов по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), в которых работу смогут найти... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T10:13:00+03:00

2025-03-03T10:13:00+03:00

2025-03-03T10:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Инвесторы возведут на территории новой Москвы свыше 10 объектов по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), в которых работу смогут найти 19 тысяч человек, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По поручению Сергея Собянина мы привлекаем инвесторов к строительству комплексной и сбалансированной инфраструктуры в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. В 2025 году в ТиНАО возведут более 10 объектов общей площадью свыше 280 тысяч квадратных метров. В будущем там смогут работать более 19 тысяч специалистов из разных сфер экономики", — цитирует Ликсутова пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.Так, на территории столичной Щербинки по указанной программе построят Центр инноваций и импортозамещения и еще два офисных центра. Эти объекты обеспечат работой примерно 1,6 тысячи москвичей. Еще один офисный центр, в котором смогут найти себе работу свыше 660 жителей, построят в Филимонковском районе. На территории столичной Коммунарки возведут еще две школы, которые обеспечат рабочими местами примерно 300 работников образования. Комплексы, предназначенные для оказания комплексных логистических услуг, возведут на территории Краснопахорского района. Еще строительство новых объектов продолжится в районе Внуково.Как сообщил министр правительства Москвы, глава столичного ДИПП Анатолий Гарбузов, в рамках программы МПТ в текущем году планируется достроить завод по выпуску фасадных систем и светопрозрачных конструкций на площадке "Комбината Инновационных Технологий-МонАрх", который в этом году стал резидентом особой экономической зоны "Технополис Москва"."Кроме того, в районе Внуково построят офисный и торговый центры. Трудоустроиться на новые объекты смогут около 5,2 тысячи человек", – добавил министр.Программа стимулирования создания мест приложения труда обеспечивает комплексную и сбалансированную застройку районов. По ее условиям девелопер частично или полностью освобождается от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, на котором возводит жилые многоквартирные дома, если дополнительно инвестирует в строительство объекта, где появятся новые рабочие места.Программа реализуется в Москве уже четыре года. За это время она охватилась все районы мегаполиса. Столичное правительство заключило более 140 соглашений с инвесторами, которые предполагают создание новых промышленных предприятий, офисных и торговых центров, учреждений образования, культуры и спорта. Общая площадь объектов, которые планируют возвести, превышает 6 миллионов "квадратов". На этих объектах смогут найти себе работу свыше 300 тысяч горожан. Совокупно в развитие города и создание мест приложения труда будет направлено более 2,2 триллиона рублей.Направить заявку для участия в программе застройщики могут через онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы.

https://ria.ru/20250228/liksutov-2002056860.html

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москва, анатолий гарбузов