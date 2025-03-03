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Карачаровский механический завод запустил лифтовый сервис в Москве

Карачаровский механический завод запустил лифтовый сервис в Москве - РИА Новости, 03.03.2025

Карачаровский механический завод запустил лифтовый сервис в Москве

На территории Восточного административного округа Москвы заработал лифтовый сервис Карачаровского механического завода (КМЗ) по техническому и... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T12:00:00+03:00

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департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. На территории Восточного административного округа Москвы заработал лифтовый сервис Карачаровского механического завода (КМЗ) по техническому и аварийно-техническому обслуживанию оборудования собственного производства, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Лифтостроение – одна из приоритетных отраслей столичной промышленности, которую город развивает по поручению Сергея Собянина. Предприятия Москвы изготавливают более половины отечественных лифтов и вносят значительный вклад в инновационное развитие сектора, а также обеспечивают сервисную поддержку на протяжении всего срока эксплуатации устройств", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Он отметил, что Карачаровский механический завод запустил работу обсуживающего центра в ВАО для обеспечения бесперебойной работы около 400 пассажирских, а также грузопассажирских лифтов собственного производства.Таким образом, новый сервис позволяет быстро и качественно решать любые вопросы, которые связанны с эксплуатацией лифтового оборудования, включая диагностику, ремонт и замену комплектующих. В штате присутствуют квалифицированные специалисты, готовые обеспечивать бесперебойную работу транспорта.Сервис имеет в своем распоряжении современное диагностическое оборудование, собственный склад запчастей и прямой выход с потребностями на собственное производство. Это позволяет выполнять ремонтные работы в короткие сроки. В случае внештатной остановки с застреванием пассажира бригада гарантированно приедет в течение не более 30 минут. Клиентам доступна как плановая работа, так и срочный ремонт любой сложности.Предприятие планирует расширить зону работы центра на район Гольяново, что позволит взять под контроль работу еще 600 лифтов. В планах – распространить работу сервиса на другие районы столицы, где установлены лифты КМЗ.Заместитель генерального директора по сервисному обслуживанию КМЗ Дмитрий Крутенко добавил, что на предприятии для специалистов этого направления предлагаются выгодные стартовые условия. Например, электромехаников по лифтам готовы обеспечить не только корпоративным транспортом и специальной одеждой, но и пошагово адаптировать в компании. Для этого делается специальная система вовлечения.Карачаровский механический завод входит в состав особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва". На базе завода формируется кластер вертикального транспорта и лифтостроения. Он ускорит локализацию производства подъемных механизмов, а также замещение импортных лифтовых систем российской продукцией.Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что КМЗ изготовил за 75 лет работы более 285 тысяч лифтов

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москва, анатолий гарбузов