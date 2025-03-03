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В Кремле заявили о востребованности конструктивных инициатив по Украине
В Кремле заявили о востребованности конструктивных инициатив по Украине - РИА Новости, 03.03.2025
В Кремле заявили о востребованности конструктивных инициатив по Украине
Сегодня востребованы любые конструктивные инициативы по урегулированию конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T12:32:00+03:00
2025-03-03T12:32:00+03:00
2025-03-03T12:32:00+03:00
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Сегодня востребованы любые конструктивные инициативы по урегулированию конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В Лондоне 2 марта прошел неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности. Премьер Великобритании Кир Стармер после неформального саммита заявил, что гарантии безопасности для Украины должны поддерживаться США. "Сейчас будет востребована любая конструктивная, так сказать, поддержка этому процессу и любые конструктивные инициативы", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, допускают ли в Кремле, что страны Европы могут сыграть позитивную роль в урегулировании конфликта на Украине. Встреча в Лондоне прошла после того, как президент США Дональд Трамп 28 февраля отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
https://ria.ru/20250303/ssha-2002658877.html
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в мире, украина, лондон, сша, дмитрий песков, владимир зеленский, кир стармер, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Украина, Лондон, США, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Кир Стармер, Мюнхенская конференция по безопасности
В Кремле заявили о востребованности конструктивных инициатив по Украине
Песков: сейчас востребованы любые конструктивные инициативы по Украине