https://ria.ru/20250303/kreml-2002726017.html

Слаженного мирного плана по Украине пока нет, заявили в Кремле

Слаженного мирного плана по Украине пока нет, заявили в Кремле - РИА Новости, 03.03.2025

Слаженного мирного плана по Украине пока нет, заявили в Кремле

Появляются первые наброски эвентуальных мирных планов по Украине, но слаженного плана пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T12:24:00+03:00

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Появляются первые наброски эвентуальных мирных планов по Украине, но слаженного плана пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Появляются какие-то первые наброски таких эвентуальных мирных планов. Хотя говорить о том, что на повестке дня есть какой-то слаженный, детализированный мирный план, пока не приходится", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250303/ssha-2002658877.html

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украина, дмитрий песков, россия, в мире