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Слаженного мирного плана по Украине пока нет, заявили в Кремле - РИА Новости, 03.03.2025
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12:24 03.03.2025 (обновлено: 12:33 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/kreml-2002726017.html
Слаженного мирного плана по Украине пока нет, заявили в Кремле
Слаженного мирного плана по Украине пока нет, заявили в Кремле - РИА Новости, 03.03.2025
Слаженного мирного плана по Украине пока нет, заявили в Кремле
Появляются первые наброски эвентуальных мирных планов по Украине, но слаженного плана пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T12:24:00+03:00
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украина
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Появляются первые наброски эвентуальных мирных планов по Украине, но слаженного плана пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Появляются какие-то первые наброски таких эвентуальных мирных планов. Хотя говорить о том, что на повестке дня есть какой-то слаженный, детализированный мирный план, пока не приходится", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250303/ssha-2002658877.html
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украина, дмитрий песков, россия, в мире
Украина, Дмитрий Песков, Россия, В мире
Слаженного мирного плана по Украине пока нет, заявили в Кремле

Песков: слаженного мирного плана по Украине пока нет

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Появляются первые наброски эвентуальных мирных планов по Украине, но слаженного плана пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Появляются какие-то первые наброски таких эвентуальных мирных планов. Хотя говорить о том, что на повестке дня есть какой-то слаженный, детализированный мирный план, пока не приходится", - сказал Песков журналистам.
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УкраинаДмитрий ПесковРоссияВ мире
 
 
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