Рейтинг@Mail.ru
Более 1,5 тысяч человек оформили самозапрет на кредиты в МФЦ Подмосковья - РИА Новости, 03.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
11:47 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/kredit-2002717094.html
Более 1,5 тысяч человек оформили самозапрет на кредиты в МФЦ Подмосковья
Более 1,5 тысяч человек оформили самозапрет на кредиты в МФЦ Подмосковья - РИА Новости, 03.03.2025
Более 1,5 тысяч человек оформили самозапрет на кредиты в МФЦ Подмосковья
Более 1,5 тысяч человек воспользовались электронной услугой по самозапрету на выдачу кредитов в цифровых зонах МФЦ Московской области с 1 марта, сообщает... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T11:47:00+03:00
2025-03-03T11:47:00+03:00
новости подмосковья
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906154028_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fbe71469de9b943f656f9cb463a69f25.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Более 1,5 тысяч человек воспользовались электронной услугой по самозапрету на выдачу кредитов в цифровых зонах МФЦ Московской области с 1 марта, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона. В ведомстве пояснили, что с 1 марта вступил в силу закон, позволяющий гражданам запретить банкам и микрокредитным организациям выдавать кредиты на свое имя. В настоящее время услуга реализована на портале "Госуслуги". "Жители могут воспользоваться услугой по самозапрету на выдачу кредитов на гостевых компьютерах в любом из отделений МФЦ Подмосковья, а наши консультанты всегда подскажут, как это сделать", – приводит пресс-служба слова директора Московского областного многофункционального центра предоставления госуслуг Галины Варгановой. Ограничительная мера не распространяется на автокредиты, образовательные кредиты и ипотеку. Гражданин может снять самозапрет в любое время, но для этого потребуется наличие усиленной квалифицированной электронной подписи.
https://ria.ru/20250228/slukhovoy-2002240407.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906154028_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_133fcef9b0fa6a4a6baa90a519225cfe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости Подмосковья
Более 1,5 тысяч человек оформили самозапрет на кредиты в МФЦ Подмосковья

Свыше 1,5 тысяч человек оформили самозапрет на кредиты в подмосковных МФЦ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота флагманского многофункционального центра государственных и муниципальных услуг "Мои документы"
Работа флагманского многофункционального центра государственных и муниципальных услуг Мои документы - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Работа флагманского многофункционального центра государственных и муниципальных услуг "Мои документы". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Более 1,5 тысяч человек воспользовались электронной услугой по самозапрету на выдачу кредитов в цифровых зонах МФЦ Московской области с 1 марта, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.
В ведомстве пояснили, что с 1 марта вступил в силу закон, позволяющий гражданам запретить банкам и микрокредитным организациям выдавать кредиты на свое имя. В настоящее время услуга реализована на портале "Госуслуги".
"Жители могут воспользоваться услугой по самозапрету на выдачу кредитов на гостевых компьютерах в любом из отделений МФЦ Подмосковья, а наши консультанты всегда подскажут, как это сделать", – приводит пресс-служба слова директора Московского областного многофункционального центра предоставления госуслуг Галины Варгановой.
Ограничительная мера не распространяется на автокредиты, образовательные кредиты и ипотеку. Гражданин может снять самозапрет в любое время, но для этого потребуется наличие усиленной квалифицированной электронной подписи.
Студент в группе для слабослышащих - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Власти Подмосковья анонсировали дополнительную меру поддержки для инвалидов
28 февраля, 15:33
 
Новости Подмосковья
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала