https://ria.ru/20250303/kredit-2002717094.html
Более 1,5 тысяч человек оформили самозапрет на кредиты в МФЦ Подмосковья
Более 1,5 тысяч человек оформили самозапрет на кредиты в МФЦ Подмосковья - РИА Новости, 03.03.2025
Более 1,5 тысяч человек оформили самозапрет на кредиты в МФЦ Подмосковья
Более 1,5 тысяч человек воспользовались электронной услугой по самозапрету на выдачу кредитов в цифровых зонах МФЦ Московской области с 1 марта, сообщает... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T11:47:00+03:00
2025-03-03T11:47:00+03:00
2025-03-03T11:47:00+03:00
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Более 1,5 тысяч человек воспользовались электронной услугой по самозапрету на выдачу кредитов в цифровых зонах МФЦ Московской области с 1 марта, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона. В ведомстве пояснили, что с 1 марта вступил в силу закон, позволяющий гражданам запретить банкам и микрокредитным организациям выдавать кредиты на свое имя. В настоящее время услуга реализована на портале "Госуслуги". "Жители могут воспользоваться услугой по самозапрету на выдачу кредитов на гостевых компьютерах в любом из отделений МФЦ Подмосковья, а наши консультанты всегда подскажут, как это сделать", – приводит пресс-служба слова директора Московского областного многофункционального центра предоставления госуслуг Галины Варгановой. Ограничительная мера не распространяется на автокредиты, образовательные кредиты и ипотеку. Гражданин может снять самозапрет в любое время, но для этого потребуется наличие усиленной квалифицированной электронной подписи.
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Более 1,5 тысяч человек оформили самозапрет на кредиты в МФЦ Подмосковья
Свыше 1,5 тысяч человек оформили самозапрет на кредиты в подмосковных МФЦ
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Более 1,5 тысяч человек воспользовались электронной услугой по самозапрету на выдачу кредитов в цифровых зонах МФЦ Московской области с 1 марта, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.
В ведомстве пояснили, что с 1 марта вступил в силу закон, позволяющий гражданам запретить банкам и микрокредитным организациям выдавать кредиты на свое имя. В настоящее время услуга реализована на портале "Госуслуги".
"Жители могут воспользоваться услугой по самозапрету на выдачу кредитов на гостевых компьютерах в любом из отделений МФЦ Подмосковья, а наши консультанты всегда подскажут, как это сделать", – приводит пресс-служба слова директора Московского областного многофункционального центра предоставления госуслуг Галины Варгановой.
Ограничительная мера не распространяется на автокредиты, образовательные кредиты и ипотеку. Гражданин может снять самозапрет в любое время, но для этого потребуется наличие усиленной квалифицированной электронной подписи.