https://ria.ru/20250303/krasnojarsk-2002660574.html

В Красноярске подросток пообещал сжечь паспорт ради лайков

В Красноярске подросток пообещал сжечь паспорт ради лайков - РИА Новости, 03.03.2025

В Красноярске подросток пообещал сжечь паспорт ради лайков

Полиция Красноярска проверяет информацию о подростке, который пообещал сжечь свой паспорт за определенное количество реакций на его пост, сообщает краевой главк РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T08:55:00+03:00

2025-03-03T08:55:00+03:00

2025-03-03T08:55:00+03:00

происшествия

красноярск

екатерина мизулина

лига безопасного интернета

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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КРАСНОЯРСК, 3 мар – РИА Новости. Полиция Красноярска проверяет информацию о подростке, который пообещал сжечь свой паспорт за определенное количество реакций на его пост, сообщает краевой главк МВД. В воскресенье глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина написала пост в своем Telegram-канале о подростке из Красноярска, который решил сжечь свой паспорт ради лайков, и прикрепила видео из канала юного блогера. На нем подросток просит от подписчиков 300 реакций и держит паспорт рядом с зажигалкой. "В ходе мониторинга сети интернет сотрудниками МУ МВД России "Красноярское" выявлена видеозапись, на которой молодой человек обещает сжечь свой паспорт, когда соберет необходимое количество реакций на пост. В полицию сообщений по данному факту не поступало", - говорится в сообщении. В краевом главке МВД уточняют, что полицией инициирована проверка, в ходе которой будет устанавливаться личность молодого человека. Также по ее результатам правоохранительные органы примут меры соответствующего реагирования.

https://ria.ru/20230503/ubiystvo-1869406598.html

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происшествия, красноярск, екатерина мизулина, лига безопасного интернета, министерство внутренних дел рф (мвд россии)