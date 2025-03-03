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В Красноярске подросток пообещал сжечь паспорт ради лайков
В Красноярске подросток пообещал сжечь паспорт ради лайков - РИА Новости, 03.03.2025
В Красноярске подросток пообещал сжечь паспорт ради лайков
Полиция Красноярска проверяет информацию о подростке, который пообещал сжечь свой паспорт за определенное количество реакций на его пост, сообщает краевой главк РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T08:55:00+03:00
2025-03-03T08:55:00+03:00
2025-03-03T08:55:00+03:00
происшествия
красноярск
екатерина мизулина
лига безопасного интернета
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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КРАСНОЯРСК, 3 мар – РИА Новости. Полиция Красноярска проверяет информацию о подростке, который пообещал сжечь свой паспорт за определенное количество реакций на его пост, сообщает краевой главк МВД. В воскресенье глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина написала пост в своем Telegram-канале о подростке из Красноярска, который решил сжечь свой паспорт ради лайков, и прикрепила видео из канала юного блогера. На нем подросток просит от подписчиков 300 реакций и держит паспорт рядом с зажигалкой. "В ходе мониторинга сети интернет сотрудниками МУ МВД России "Красноярское" выявлена видеозапись, на которой молодой человек обещает сжечь свой паспорт, когда соберет необходимое количество реакций на пост. В полицию сообщений по данному факту не поступало", - говорится в сообщении. В краевом главке МВД уточняют, что полицией инициирована проверка, в ходе которой будет устанавливаться личность молодого человека. Также по ее результатам правоохранительные органы примут меры соответствующего реагирования.
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происшествия, красноярск, екатерина мизулина, лига безопасного интернета, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Красноярск, Екатерина Мизулина, Лига безопасного интернета, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Красноярске подросток пообещал сжечь паспорт ради лайков
В Красноярске проверят данные о подростке, пообещавшем сжечь паспорт ради лайков