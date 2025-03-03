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"Парящий" над Енисеем. Чем уникален Коммунальный мост в Красноярске
"Парящий" над Енисеем. Чем уникален Коммунальный мост в Красноярске - РИА Новости, 03.03.2025
"Парящий" над Енисеем. Чем уникален Коммунальный мост в Красноярске
В первой половине XX века в СССР началась индустриализация: по всей стране строили заводы и фабрики. Коммунальный мост в Красноярске стал спасением для быстро развивающегося города, он соединил исторический и промышленный берега Енисея. В чем уникальность Коммунального моста и почему его называют образцом позднего сталинского ампира?
2025-03-03T18:00:00+03:00
2025-03-03T18:00:00+03:00
2025-03-03T18:26:00+03:00
обогнавшие время
красноярск
завод
архитектура
культура
история
юнеско
президентский фонд культурных инициатив
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"Парящий" над Енисеем. Чем уникален Коммунальный мост в Красноярске
В первой половине XX века в СССР началась индустриализация: по всей стране строили заводы и фабрики. Коммунальный мост в Красноярске стал спасением для быстро развивающегося города, соединив исторический и промышленный берега Енисея. В чем уникальность Коммунального моста и почему его называют образцом позднего сталинского ампира?
audio/mpeg
"Парящий" над Енисеем. Чем уникален Коммунальный мост в Красноярске
В первой половине XX века в СССР началась индустриализация: по всей стране строили заводы и фабрики. Коммунальный мост в Красноярске стал спасением для быстро развивающегося города, соединив исторический и промышленный берега Енисея. В чем уникальность Коммунального моста и почему его называют образцом позднего сталинского ампира?
audio/mpeg
Эксперты эпизода:Увидеть, как строили железнодорожный мост через Енисей, вы можете в мобильном приложении "Обогнавшие время" в RuStore.О строительстве первого железнодорожного моста в Красноярске слушайте в эпизоде: "Царский" мост. Как инженеры впервые "покорили" Енисей.Продолжить знакомство с уникальным архитектурным наследием России можно на портале Культура.РФ в разделе "Архитектура".Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив._____Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВК МузыкаСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
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"Парящий" над Енисеем. Чем уникален Коммунальный мост в Красноярске
В первой половине XX века в СССР началась индустриализация: по всей стране строили заводы и фабрики. Коммунальный мост в Красноярске стал спасением для быстро развивающегося города, он соединил исторический и промышленный берега Енисея. В чем уникальность Коммунального моста и почему его называют образцом позднего сталинского ампира?