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"Парящий" над Енисеем. Чем уникален Коммунальный мост в Красноярске - РИА Новости, 03.03.2025
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Обогнавшие время
 
18:00 03.03.2025 (обновлено: 18:26 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/kommunalnyymost-2002821157.html
"Парящий" над Енисеем. Чем уникален Коммунальный мост в Красноярске
"Парящий" над Енисеем. Чем уникален Коммунальный мост в Красноярске - РИА Новости, 03.03.2025
"Парящий" над Енисеем. Чем уникален Коммунальный мост в Красноярске
В первой половине XX века в СССР началась индустриализация: по всей стране строили заводы и фабрики. Коммунальный мост в Красноярске стал спасением для быстро развивающегося города, он соединил исторический и промышленный берега Енисея. В чем уникальность Коммунального моста и почему его называют образцом позднего сталинского ампира?
2025-03-03T18:00:00+03:00
2025-03-03T18:26:00+03:00
обогнавшие время
красноярск
завод
архитектура
культура
история
юнеско
президентский фонд культурных инициатив
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"Парящий" над Енисеем. Чем уникален Коммунальный мост в Красноярске
В первой половине XX века в СССР началась индустриализация: по всей стране строили заводы и фабрики. Коммунальный мост в Красноярске стал спасением для быстро развивающегося города, соединив исторический и промышленный берега Енисея. В чем уникальность Коммунального моста и почему его называют образцом позднего сталинского ампира?
audio/mpeg
"Парящий" над Енисеем. Чем уникален Коммунальный мост в Красноярске
В первой половине XX века в СССР началась индустриализация: по всей стране строили заводы и фабрики. Коммунальный мост в Красноярске стал спасением для быстро развивающегося города, соединив исторический и промышленный берега Енисея. В чем уникальность Коммунального моста и почему его называют образцом позднего сталинского ампира?
audio/mpeg
Эксперты эпизода:Увидеть, как строили железнодорожный мост через Енисей, вы можете в мобильном приложении "Обогнавшие время" в RuStore.О строительстве первого железнодорожного моста в Красноярске слушайте в эпизоде: "Царский" мост. Как инженеры впервые "покорили" Енисей.Продолжить знакомство с уникальным архитектурным наследием России можно на портале Культура.РФ в разделе "Архитектура".Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив._____Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВК МузыкаСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
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красноярск, завод, архитектура, культура, история, юнеско, президентский фонд культурных инициатив, россия, ссср, сибирский федеральный университет, общество, железная дорога, аудио
Обогнавшие время, Красноярск, Завод, Архитектура, Культура, история, ЮНЕСКО, Президентский фонд культурных инициатив, Россия, СССР, Сибирский федеральный университет, Общество, Железная дорога

"Парящий" над Енисеем. Чем уникален Коммунальный мост в Красноярске

Обогнавшие время
"Парящий" над Енисеем. Чем уникален Коммунальный мост в Красноярске
Вчера, 18:00
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В первой половине XX века в СССР началась индустриализация: по всей стране строили заводы и фабрики. Коммунальный мост в Красноярске стал спасением для быстро развивающегося города, он соединил исторический и промышленный берега Енисея. В чем уникальность Коммунального моста и почему его называют образцом позднего сталинского ампира?
Эксперты эпизода:
  • научный сотрудник отдела истории Красноярского краевого краеведческого музея Никита Брюханов.
  • доцент Института архитектуры и дизайна Сибирского федерального университета, председатель правления Красноярского отделения Союза архитекторов России Сергей Ямалетдинов.
Увидеть, как строили железнодорожный мост через Енисей, вы можете в мобильном приложении "Обогнавшие время" в RuStore.
О строительстве первого железнодорожного моста в Красноярске слушайте в эпизоде: "Царский" мост. Как инженеры впервые "покорили" Енисей.
Продолжить знакомство с уникальным архитектурным наследием России можно на портале Культура.РФ в разделе "Архитектура".
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
_____
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Обогнавшие времяКрасноярскЗаводАрхитектураКультураисторияЮНЕСКОПрезидентский фонд культурных инициативРоссияСССРСибирский федеральный университетОбществоЖелезная дорога
 
 
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