https://ria.ru/20250303/kirov-2002815526.html
В Кирове осудили мужчину за взлом системы медучреждения
В Кирове осудили мужчину за взлом системы медучреждения - РИА Новости, 03.03.2025
В Кирове осудили мужчину за взлом системы медучреждения
Киберпреступник из города Кирова осужден на 2,5 года лишения свободы за взлом информационной системы медицинского учреждения, сообщает УФСБ региона. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T17:29:00+03:00
2025-03-03T17:29:00+03:00
2025-03-03T17:29:00+03:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мар - РИА Новости. Киберпреступник из города Кирова осужден на 2,5 года лишения свободы за взлом информационной системы медицинского учреждения, сообщает УФСБ региона. Сотрудниками УФСБ России по Кировской области во взаимодействии с УФСБ России по Башкортостану в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен житель Кировской области, который с помощью специальной вредоносной программы организовывал компьютерные атаки на государственное медучреждение. Неправомерный доступ и модификация содержимого информационного ресурса могли привести к несвоевременному оказанию медицинской помощи. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 274.1 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ). "Мужчине назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, кировская область, киров
Происшествия, Россия, Кировская область, Киров
В Кирове осудили мужчину за взлом системы медучреждения
В Кирове хакер получил 2,5 года колонии за взлом системы медучреждения