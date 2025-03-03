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Суд арестовал имущество экс-замглавы Росприроднадзора
Суд арестовал имущество экс-замглавы Росприроднадзора - РИА Новости, 03.03.2025
Суд арестовал имущество экс-замглавы Росприроднадзора
Суд арестовал имущество экс-замглавы Росприроднадзора Олега Долматова и бывшего главы ФЦАО (Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия)... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T23:50:00+03:00
2025-03-03T23:50:00+03:00
2025-03-03T23:52:00+03:00
происшествия
олег долматов
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Суд арестовал имущество экс-замглавы Росприроднадзора Олега Долматова и бывшего главы ФЦАО (Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия) Владислава Новикова по делу о мошенничестве на 370 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.Долматов и Новиков обвиняются в мошенничестве, совершенном в составе организованной преступной группы, они арестованы. Ранее уже были осуждены два фигуранта этого дела.Долматов был арестован в Москве в июне 2024 года. По версии следствия, он, будучи замглавы Росприроднадзора, желая похитить бюджетные деньги, которые были выделены на создание программно-технического обеспечения учета объектов негативного воздействия на окружающую среду, вступил в сговор с ранее знакомыми ему лицами.Долматов, по версии следствия, организовал подготовку необходимых документов, которые обосновывали завышенные расходы на создание программного обеспечения, а также обеспечил победу в конкурсе аффилированной ему организации."В рамках обеспечительной меры судом было арестовано имущество Олега Долматова и Владислава Новикова в нескольких регионах РФ", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что среди имущества, на которое был наложен арест, несколько автомобилей, земельные участки и квартиры, в том числе в Москве, Сочи и Ярославской области.Ранее из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости, стало известно, что Росприроднадзор через суд требует 370 миллионов рублей с Долматова и Новикова.
https://ria.ru/20250225/figurant-2001602269.html
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происшествия, олег долматов, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), россия
Происшествия, Олег Долматов, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Россия
Суд арестовал имущество экс-замглавы Росприроднадзора
Суд арестовал имущество экс-замглавы Росприроднадзора по делу о мошенничестве
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Суд арестовал имущество экс-замглавы Росприроднадзора Олега Долматова и бывшего главы ФЦАО (Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия) Владислава Новикова по делу о мошенничестве на 370 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Долматов
и Новиков обвиняются в мошенничестве, совершенном в составе организованной преступной группы, они арестованы. Ранее уже были осуждены два фигуранта этого дела.
Долматов был арестован в Москве в июне 2024 года. По версии следствия, он, будучи замглавы Росприроднадзора, желая похитить бюджетные деньги, которые были выделены на создание программно-технического обеспечения учета объектов негативного воздействия на окружающую среду, вступил в сговор с ранее знакомыми ему лицами.
Долматов, по версии следствия, организовал подготовку необходимых документов, которые обосновывали завышенные расходы на создание программного обеспечения, а также обеспечил победу в конкурсе аффилированной ему организации.
"В рамках обеспечительной меры судом было арестовано имущество Олега Долматова и Владислава Новикова в нескольких регионах РФ", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что среди имущества, на которое был наложен арест, несколько автомобилей, земельные участки и квартиры, в том числе в Москве, Сочи и Ярославской области.
Ранее из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости, стало известно, что Росприроднадзор
через суд требует 370 миллионов рублей с Долматова и Новикова.