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Суд арестовал имущество экс-замглавы Росприроднадзора

Суд арестовал имущество экс-замглавы Росприроднадзора - РИА Новости, 03.03.2025

Суд арестовал имущество экс-замглавы Росприроднадзора

Суд арестовал имущество экс-замглавы Росприроднадзора Олега Долматова и бывшего главы ФЦАО (Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия)... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T23:50:00+03:00

2025-03-03T23:50:00+03:00

2025-03-03T23:52:00+03:00

происшествия

олег долматов

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

россия

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Суд арестовал имущество экс-замглавы Росприроднадзора Олега Долматова и бывшего главы ФЦАО (Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия) Владислава Новикова по делу о мошенничестве на 370 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.Долматов и Новиков обвиняются в мошенничестве, совершенном в составе организованной преступной группы, они арестованы. Ранее уже были осуждены два фигуранта этого дела.Долматов был арестован в Москве в июне 2024 года. По версии следствия, он, будучи замглавы Росприроднадзора, желая похитить бюджетные деньги, которые были выделены на создание программно-технического обеспечения учета объектов негативного воздействия на окружающую среду, вступил в сговор с ранее знакомыми ему лицами.Долматов, по версии следствия, организовал подготовку необходимых документов, которые обосновывали завышенные расходы на создание программного обеспечения, а также обеспечил победу в конкурсе аффилированной ему организации."В рамках обеспечительной меры судом было арестовано имущество Олега Долматова и Владислава Новикова в нескольких регионах РФ", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что среди имущества, на которое был наложен арест, несколько автомобилей, земельные участки и квартиры, в том числе в Москве, Сочи и Ярославской области.Ранее из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости, стало известно, что Росприроднадзор через суд требует 370 миллионов рублей с Долматова и Новикова.

https://ria.ru/20250225/figurant-2001602269.html

https://ria.ru/20250225/rosprirodnadzor-2001398150.html

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происшествия, олег долматов, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), россия