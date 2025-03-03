https://ria.ru/20250303/grenlandiya-2002854778.html

В Дании прокомментировали планы США по Гренландии

В Дании прокомментировали планы США по Гренландии - РИА Новости, 03.03.2025

В Дании прокомментировали планы США по Гренландии

Независимость Гренландии возможна, но это должны решать жители острова, сообщила постпред Дании при ООН и по совместительству председатель СБ ООН в этом месяце... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T21:56:00+03:00

2025-03-03T21:56:00+03:00

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ООН, 3 мар – РИА Новости. Независимость Гренландии возможна, но это должны решать жители острова, сообщила постпред Дании при ООН и по совместительству председатель СБ ООН в этом месяце Кристина Маркус Лассен, комментируя "планы" США по Гренландии. В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. Идея приобретения острова, обладающего широкой автономией в составе Дании, была озвучена им еще в 2019 году во время первого президентского срока. И тогда, и сейчас власти Гренландии и Дании отвергли это предложение, назвав его несерьезным. "Гренландия, безусловно, принадлежит гренландцам, и именно поэтому будущее Гренландии зависит от народа Гренландии. Независимость возможна", – сказала она в ходе пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. Каждый месяц председательство в Совбезе передается от одной страны к другой. В феврале председательствовал Китай, в марте – Дания.

https://ria.ru/20250221/tramp-2000686313.html

https://ria.ru/20250218/yakovenko-1999963929.html

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в мире, гренландия, дания, сша, оон, дональд трамп