https://ria.ru/20250303/gosduma-2002847454.html

Госдума рассмотрит проект о штрафах за продажу энергетиков детям

Госдума рассмотрит проект о штрафах за продажу энергетиков детям - РИА Новости, 03.03.2025

Госдума рассмотрит проект о штрафах за продажу энергетиков детям

Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит в первом чтении законопроект о штрафах до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детям, сообщил... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T20:48:00+03:00

2025-03-03T20:48:00+03:00

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит в первом чтении законопроект о штрафах до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детям, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Государственная Дума рассмотрит на предстоящей неделе ряд важных, в том числе социально значимых законопроектов. Во вторник, 4 марта, депутаты обсудят в первом чтении установление ответственности за продажу детям безалкогольных тонизирующих напитков, в частности энергетиков", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы. Законопроектом предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой статьей 14.16.1, устанавливающей ответственность за нарушение правил розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, в виде штрафов: для граждан - от 30 до 50 тысяч рублей; для должностных лиц - от 100 до 200 тысяч рублей; для юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

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общество, вячеслав володин, госдума рф, россия