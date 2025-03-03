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В Госдуме прокомментировали план Макрона о перемирии на Украине - РИА Новости, 03.03.2025
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11:51 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/gosduma-2002717858.html
В Госдуме прокомментировали план Макрона о перемирии на Украине
В Госдуме прокомментировали план Макрона о перемирии на Украине - РИА Новости, 03.03.2025
В Госдуме прокомментировали план Макрона о перемирии на Украине
Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко назвал план президента Франции Эммануэля Макрона о перемирии на Украине срывом реальных мирных инициатив и... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T11:51:00+03:00
2025-03-03T11:51:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко назвал план президента Франции Эммануэля Макрона о перемирии на Украине срывом реальных мирных инициатив и попытками затянуть военный конфликт. Ранее Макрон в интервью изданию Figaro заявил, что совместно с премьером Великобритании Киром Стармером выдвинул предложение о перемирии в воздухе, на море и в отношении энергоинфраструктуры на Украине, которое бы длилось месяц. При этом Макрон объяснил, что предложение не охватывает ситуацию на земле, так как из-за длины фронта сложно проверить соблюдение перемирия. "Иначе как срывом реальных мирных инициатив и попытками затянуть конфликт эти инициативы назвать нельзя", - сказал Нестеренко РИА Новости. По его словам, отдельные европейские лидеры, последовательно выступавшие за продолжение боевых действий, пытаются перехватить существующие мирные инициативы и предложить свой план, который на практике мало чего имеет общего с реальными предложениями, способными положить конец военному противостоянию. "Исходя из их слов, первым этапом предлагается частичное прекращение огня, вторым - развертывание европейских миротворцев на территории Украины под прикрытием авиации США несмотря на то, что Трамп уже заявлял, что не поддерживает эту идею в таком виде", - сказал депутат. В воскресенье в Лондоне прошел неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.
https://ria.ru/20250303/ukraina-2002714086.html
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в мире, украина, россия, сша, эммануэль макрон, кир стармер, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Украина, Россия, США, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Мюнхенская конференция по безопасности
В Госдуме прокомментировали план Макрона о перемирии на Украине

Нестеренко назвал план Макрона о перемирии на Украине срывом мирных инициатив

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко назвал план президента Франции Эммануэля Макрона о перемирии на Украине срывом реальных мирных инициатив и попытками затянуть военный конфликт.
Ранее Макрон в интервью изданию Figaro заявил, что совместно с премьером Великобритании Киром Стармером выдвинул предложение о перемирии в воздухе, на море и в отношении энергоинфраструктуры на Украине, которое бы длилось месяц. При этом Макрон объяснил, что предложение не охватывает ситуацию на земле, так как из-за длины фронта сложно проверить соблюдение перемирия.
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"Иначе как срывом реальных мирных инициатив и попытками затянуть конфликт эти инициативы назвать нельзя", - сказал Нестеренко РИА Новости.
По его словам, отдельные европейские лидеры, последовательно выступавшие за продолжение боевых действий, пытаются перехватить существующие мирные инициативы и предложить свой план, который на практике мало чего имеет общего с реальными предложениями, способными положить конец военному противостоянию.
"Исходя из их слов, первым этапом предлагается частичное прекращение огня, вторым - развертывание европейских миротворцев на территории Украины под прикрытием авиации США несмотря на то, что Трамп уже заявлял, что не поддерживает эту идею в таком виде", - сказал депутат.
В воскресенье в Лондоне прошел неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.
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