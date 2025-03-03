В Госдуме прокомментировали план Макрона о перемирии на Украине
Нестеренко назвал план Макрона о перемирии на Украине срывом мирных инициатив
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко назвал план президента Франции Эммануэля Макрона о перемирии на Украине срывом реальных мирных инициатив и попытками затянуть военный конфликт.
Ранее Макрон в интервью изданию Figaro заявил, что совместно с премьером Великобритании Киром Стармером выдвинул предложение о перемирии в воздухе, на море и в отношении энергоинфраструктуры на Украине, которое бы длилось месяц. При этом Макрон объяснил, что предложение не охватывает ситуацию на земле, так как из-за длины фронта сложно проверить соблюдение перемирия.
"Иначе как срывом реальных мирных инициатив и попытками затянуть конфликт эти инициативы назвать нельзя", - сказал Нестеренко РИА Новости.
По его словам, отдельные европейские лидеры, последовательно выступавшие за продолжение боевых действий, пытаются перехватить существующие мирные инициативы и предложить свой план, который на практике мало чего имеет общего с реальными предложениями, способными положить конец военному противостоянию.
В воскресенье в Лондоне прошел неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.
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