https://ria.ru/20250303/gosduma-2002699876.html

В Госдуме назвали курс Евросоюза на перевооружение демаршем

В Госдуме назвали курс Евросоюза на перевооружение демаршем - РИА Новости, 03.03.2025

В Госдуме назвали курс Евросоюза на перевооружение демаршем

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал демаршем по отношению к мирным инициативам США курс Евросоюза на... РИА Новости, 03.03.2025

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал демаршем по отношению к мирным инициативам США курс Евросоюза на перевооружение. Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после неформального саммита в Лондоне призвала "срочно перевооружать Европу", выступив за увеличение "бюджетных возможностей" для укрепления обороны. "Будущее у европейских производителей оружия в розовых тонах, а вот у остальных европейцев - весьма туманно. Если, конечно, не произойдет смена политических мировоззрений. Не думаю, что американцы "проглотят" и хамство (Владимира) Зеленского, и демарш ЕС", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, власти ЕС фактически дают понять жителям своих стран, чтобы те "готовились к длительной диете, причем во всех сферах жизни". "Подготовка к войне с Россией - дорогостоящее мероприятие, и деньги на деревьях не растут, их можно только "содрать" с европейского обывателя и бизнеса. Но безопасность превыше всего, а значит, надо самим ужаться, Украине помочь, американцам противостоять. Так что "малой кровью" в финансовом плане не обойтись", - сказал депутат. Президент США Дональд Трамп в пятницу отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.

https://ria.ru/20250301/ukraina-2002445234.html

https://ria.ru/20250303/evropa-2002644556.html

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в мире, россия, украина, сша, дмитрий белик, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, евросоюз, мюнхенская конференция по безопасности