https://ria.ru/20250303/germaniya-2002778775.html
Водителя, наехавшего на толпу людей в Германии, задержали
Водителя, наехавшего на толпу людей в Германии, задержали - РИА Новости, 03.03.2025
Водителя, наехавшего на толпу людей в Германии, задержали
Водитель автомобиля, наехавшего на толпу людей в немецком городе Мангейм, задержан, сообщает издание Bild. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T15:35:00+03:00
2025-03-03T15:35:00+03:00
2025-03-03T17:05:00+03:00
в мире
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002801524_0:200:2930:1848_1920x0_80_0_0_965c9d2e36f9454d72a969428f3f40c9.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Водитель автомобиля, наехавшего на толпу людей в немецком городе Мангейм, задержан, сообщает издание Bild."Водитель транспортного средства задержан", - говорится в публикации газеты.Издание Mannheimer Morgen со ссылкой на очевидцев ранее сообщило о том, что по меньшей мере один человек погиб в результате наезда автомобиля на толпу в центре немецкого города Мангейм. Местные правоохранители сообщают о проведении операции и просят жителей избегать посещения центра города.
https://ria.ru/20250302/mahachkala-2002578713.html
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002801524_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_214079934b6b245eaea21e859ca32c60.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия
Водителя, наехавшего на толпу людей в Германии, задержали
Водителя, наехавшего на толпу людей в немецком Мангейме, задержали