https://ria.ru/20250303/germaniya-2002778775.html

Водителя, наехавшего на толпу людей в Германии, задержали

Водителя, наехавшего на толпу людей в Германии, задержали - РИА Новости, 03.03.2025

Водителя, наехавшего на толпу людей в Германии, задержали

Водитель автомобиля, наехавшего на толпу людей в немецком городе Мангейм, задержан, сообщает издание Bild. РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T15:35:00+03:00

2025-03-03T15:35:00+03:00

2025-03-03T17:05:00+03:00

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Водитель автомобиля, наехавшего на толпу людей в немецком городе Мангейм, задержан, сообщает издание Bild."Водитель транспортного средства задержан", - говорится в публикации газеты.Издание Mannheimer Morgen со ссылкой на очевидцев ранее сообщило о том, что по меньшей мере один человек погиб в результате наезда автомобиля на толпу в центре немецкого города Мангейм. Местные правоохранители сообщают о проведении операции и просят жителей избегать посещения центра города.

https://ria.ru/20250302/mahachkala-2002578713.html

германия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, германия