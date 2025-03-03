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Водителя, наехавшего на толпу людей в Германии, задержали - РИА Новости, 03.03.2025
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15:35 03.03.2025 (обновлено: 17:05 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/germaniya-2002778775.html
Водителя, наехавшего на толпу людей в Германии, задержали
Водителя, наехавшего на толпу людей в Германии, задержали - РИА Новости, 03.03.2025
Водителя, наехавшего на толпу людей в Германии, задержали
Водитель автомобиля, наехавшего на толпу людей в немецком городе Мангейм, задержан, сообщает издание Bild. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T15:35:00+03:00
2025-03-03T17:05:00+03:00
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Водитель автомобиля, наехавшего на толпу людей в немецком городе Мангейм, задержан, сообщает издание Bild."Водитель транспортного средства задержан", - говорится в публикации газеты.Издание Mannheimer Morgen со ссылкой на очевидцев ранее сообщило о том, что по меньшей мере один человек погиб в результате наезда автомобиля на толпу в центре немецкого города Мангейм. Местные правоохранители сообщают о проведении операции и просят жителей избегать посещения центра города.
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в мире, германия
В мире, Германия
Водителя, наехавшего на толпу людей в Германии, задержали

Водителя, наехавшего на толпу людей в немецком Мангейме, задержали

© Getty Images / picture alliance/Boris RoesslerМесто наезда автомобиля на толпу в Мангейме, Германия
Место наезда автомобиля на толпу в Мангейме, Германия - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© Getty Images / picture alliance/Boris Roessler
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Водитель автомобиля, наехавшего на толпу людей в немецком городе Мангейм, задержан, сообщает издание Bild.
"Водитель транспортного средства задержан", - говорится в публикации газеты.
Издание Mannheimer Morgen со ссылкой на очевидцев ранее сообщило о том, что по меньшей мере один человек погиб в результате наезда автомобиля на толпу в центре немецкого города Мангейм. Местные правоохранители сообщают о проведении операции и просят жителей избегать посещения центра города.
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