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В России признали две бельгийские организации нежелательными - РИА Новости, 03.03.2025
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10:11 03.03.2025 (обновлено: 10:20 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/genprokuratura-2002682559.html
В России признали две бельгийские организации нежелательными
В России признали две бельгийские организации нежелательными - РИА Новости, 03.03.2025
В России признали две бельгийские организации нежелательными
Генеральная прокуратура признала нежелательными в РФ две бельгийские НПО - Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party и ее крыло European Liberal... РИА Новости, 03.03.2025
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россия
бельгия
курская область
происшествия
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Генеральная прокуратура признала нежелательными в РФ две бельгийские НПО - Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party и ее крыло European Liberal Youth, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "В Генеральной прокуратуре Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности международных организаций Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party и ее молодежного крыла European Liberal Youth (Бельгия)", - говорится в сообщении. По информации ведомства, Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party – одна из наиболее антироссийски настроенных политических сил Европейского союза. Она последовательно занимается дискредитацией российской внутренней и внешней политики, обвиняя органы власти в нарушении демократических принципов, прав и свобод граждан. С начала специальной военной операции НПО и ее молодежное крыло выступают за международную изоляцию России, требуют наращивания санкционного давления и оказания киевскому режиму военной и финансовой помощи, открыто поддерживают вторжение в Курскую область, отметили в надзорном ведомстве. Кроме того, обе НПО призывают США и европейские страны снять ограничения на нанесение ударов по территории России западным дальнобойным оружием.
https://ria.ru/20250225/gd-2001462150.html
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россия, бельгия, курская область, происшествия
Россия, Бельгия, Курская область, Происшествия
В России признали две бельгийские организации нежелательными

Генпрокуратура признала две бельгийские НПО нежелательными

© РИА Новости / Антон ДенисовЗдание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве
Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Генеральная прокуратура признала нежелательными в РФ две бельгийские НПО - Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party и ее крыло European Liberal Youth, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности международных организаций Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party и ее молодежного крыла European Liberal Youth (Бельгия)", - говорится в сообщении.
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По информации ведомства, Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party – одна из наиболее антироссийски настроенных политических сил Европейского союза. Она последовательно занимается дискредитацией российской внутренней и внешней политики, обвиняя органы власти в нарушении демократических принципов, прав и свобод граждан.
С начала специальной военной операции НПО и ее молодежное крыло выступают за международную изоляцию России, требуют наращивания санкционного давления и оказания киевскому режиму военной и финансовой помощи, открыто поддерживают вторжение в Курскую область, отметили в надзорном ведомстве. Кроме того, обе НПО призывают США и европейские страны снять ограничения на нанесение ударов по территории России западным дальнобойным оружием.
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