В России признали две бельгийские организации нежелательными
Генпрокуратура признала две бельгийские НПО нежелательными
Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Генеральная прокуратура признала нежелательными в РФ две бельгийские НПО - Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party и ее крыло European Liberal Youth, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности международных организаций Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party и ее молодежного крыла European Liberal Youth (Бельгия)", - говорится в сообщении.
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По информации ведомства, Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party – одна из наиболее антироссийски настроенных политических сил Европейского союза. Она последовательно занимается дискредитацией российской внутренней и внешней политики, обвиняя органы власти в нарушении демократических принципов, прав и свобод граждан.
С начала специальной военной операции НПО и ее молодежное крыло выступают за международную изоляцию России, требуют наращивания санкционного давления и оказания киевскому режиму военной и финансовой помощи, открыто поддерживают вторжение в Курскую область, отметили в надзорном ведомстве. Кроме того, обе НПО призывают США и европейские страны снять ограничения на нанесение ударов по территории России западным дальнобойным оружием.
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