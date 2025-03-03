https://ria.ru/20250303/gaz-2002848185.html

Украина увеличила импорт газа в 12 раз

Украина увеличила импорт газа в 12 раз - РИА Новости, 03.03.2025

Украина увеличила импорт газа в 12 раз

Украина за месяц увеличила импорт газа в 12 раз, сообщила украинская консалтинговая компания EXPRO. РИА Новости, 03.03.2025

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Украина за месяц увеличила импорт газа в 12 раз, сообщила украинская консалтинговая компания EXPRO. "Украина в течение февраля 2025 года импортировала 511,8 миллиона кубометров природного газа, что является самым высоким месячным объемом за полтора года, с сентября 2023 года... По сравнению с январем 2025 года объемы импорта газа выросли в 12 раз", - говорится в материале на сайте компании. Увеличение импорта в EXPRO объясняют существенным сокращением собственной добычи из-за повреждения объектов инфраструктуры и холодной погодой в феврале. Как отмечается в материале, несмотря на наступившую весну, Украине придется держать высокий темп импорта топлива, чтобы заполнить хранилища в рамках подготовки к следующему отопительному сезону. В конце февраля агентство Рейтер со ссылкой на анонимный источник в украинской газовой отрасли сообщило, что Украина планирует импортировать до 800 миллионов кубометров газа из Европы в течение февраля и марта, чтобы перекрыть 40-процентный спад в добыче топлива после ударов по инфраструктуре. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250303/evropa-2002843777.html

https://ria.ru/20250302/evropa-2002582054.html

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украина, россия, европа, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире