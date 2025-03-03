Рейтинг@Mail.ru
Украина увеличила импорт газа в 12 раз - РИА Новости, 03.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:52 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/gaz-2002848185.html
Украина увеличила импорт газа в 12 раз
Украина увеличила импорт газа в 12 раз - РИА Новости, 03.03.2025
Украина увеличила импорт газа в 12 раз
Украина за месяц увеличила импорт газа в 12 раз, сообщила украинская консалтинговая компания EXPRO. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T20:52:00+03:00
2025-03-03T20:52:00+03:00
украина
россия
европа
дмитрий песков
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15088/82/150888230_0:0:512:288_1920x0_80_0_0_8ed7249878133d34dabdb97fc3707db5.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Украина за месяц увеличила импорт газа в 12 раз, сообщила украинская консалтинговая компания EXPRO. "Украина в течение февраля 2025 года импортировала 511,8 миллиона кубометров природного газа, что является самым высоким месячным объемом за полтора года, с сентября 2023 года... По сравнению с январем 2025 года объемы импорта газа выросли в 12 раз", - говорится в материале на сайте компании. Увеличение импорта в EXPRO объясняют существенным сокращением собственной добычи из-за повреждения объектов инфраструктуры и холодной погодой в феврале. Как отмечается в материале, несмотря на наступившую весну, Украине придется держать высокий темп импорта топлива, чтобы заполнить хранилища в рамках подготовки к следующему отопительному сезону. В конце февраля агентство Рейтер со ссылкой на анонимный источник в украинской газовой отрасли сообщило, что Украина планирует импортировать до 800 миллионов кубометров газа из Европы в течение февраля и марта, чтобы перекрыть 40-процентный спад в добыче топлива после ударов по инфраструктуре. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250303/evropa-2002843777.html
https://ria.ru/20250302/evropa-2002582054.html
украина
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15088/82/150888230_34:0:490:342_1920x0_80_0_0_5413ad0a2bdd4a7e6106b1dabda78691.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, европа, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Украина, Россия, Европа, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
Украина увеличила импорт газа в 12 раз

EXPRO: Украина за месяц увеличила импорт газа в 12 раз

© РИА Новости / Александр Мазуркевич Газовая компрессорная станция
Газовая компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Александр Мазуркевич
Газовая компрессорная станция. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Украина за месяц увеличила импорт газа в 12 раз, сообщила украинская консалтинговая компания EXPRO.
"Украина в течение февраля 2025 года импортировала 511,8 миллиона кубометров природного газа, что является самым высоким месячным объемом за полтора года, с сентября 2023 года... По сравнению с январем 2025 года объемы импорта газа выросли в 12 раз", - говорится в материале на сайте компании.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Фицо назвал ситуацию с газом в Европе абсурдной
Вчера, 20:14
Увеличение импорта в EXPRO объясняют существенным сокращением собственной добычи из-за повреждения объектов инфраструктуры и холодной погодой в феврале. Как отмечается в материале, несмотря на наступившую весну, Украине придется держать высокий темп импорта топлива, чтобы заполнить хранилища в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.
В конце февраля агентство Рейтер со ссылкой на анонимный источник в украинской газовой отрасли сообщило, что Украина планирует импортировать до 800 миллионов кубометров газа из Европы в течение февраля и марта, чтобы перекрыть 40-процентный спад в добыче топлива после ударов по инфраструктуре.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Компрессорная станция Русская, входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Экспорт газа по "Турецкому потоку" в Европу в феврале обновил максимум
2 марта, 15:03
 
УкраинаРоссияЕвропаДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала