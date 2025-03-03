https://ria.ru/20250303/finljandija-2002637243.html
В Финляндии начались региональные учения сухопутных сил
В Финляндии начались региональные учения сухопутных сил - РИА Новости, 03.03.2025
В Финляндии начались региональные учения сухопутных сил
Несколько региональных учений сухопутных сил начинаются в Финляндии, маневры пройдут в том числе недалеко от границы с Россией. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T00:27:00+03:00
2025-03-03T00:27:00+03:00
2025-03-03T00:27:00+03:00
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Несколько региональных учений сухопутных сил начинаются в Финляндии, маневры пройдут в том числе недалеко от границы с Россией. Как ранее сообщили финские сухопутные войска, с 3 по 7 марта в различных регионах страны пройдут учения по местной обороне. Маневры Karelian Stone 25 с участием порядка 800 военнослужащих и 100 единиц техники запланированы в области Кюменлааксо, которая граничит с Россией. Помимо сухопутных сил, в учениях будут задействованы сотрудники полиции, пограничная охрана и другие службы. В Центральной Финляндии начнутся маневры Mighty Stone 25. В них примут участие около 340 военнослужащих, 40 единиц техники, полиция и спасательная служба. В столичном регионе запланированы учения под руководством егерского полка Lively Stone 25 с участием 500 военнослужащих и 100 единиц техники. Целью проводимых учений является отработка взаимодействия сухопутных сил с другими службами и органами власти, а также навыков по обеспечению безопасности критически важных объектов. Ранее, 28 февраля в Западной Финляндии начались маневры под названием Kinetic Stone 25 под руководством бригады Пори. Сухопутные войска Финляндии сообщали, что порядка 3 тысяч военнослужащих и 400 единиц техники будут участвовать в серии региональных учений в Финляндии в конце февраля и начале марта, часть из них пройдет недалеко от границы с Россией. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что Финляндия после вступления в НАТО (4 апреля 2023 года) наращивает число национальных учений, на 2025 год запланировано 115 маневров. Посол напомнил, что в 2024 году финская территория была впервые задействована в крупных маневрах альянса. В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20250108/finlyandiya-1992827825.html
https://ria.ru/20250211/finljandija-1998577220.html
https://ria.ru/20250226/nato-2001611460.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финляндия, швеция, павел кузнецов, владимир путин, дмитрий киселев, нато, в мире
Россия, Финляндия, Швеция, Павел Кузнецов, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, НАТО, В мире
В Финляндии начались региональные учения сухопутных сил
В Финляндии начались несколько учений, в том числе недалеко от границы России
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Несколько региональных учений сухопутных сил начинаются в Финляндии, маневры пройдут в том числе недалеко от границы с Россией.
Как ранее сообщили финские сухопутные войска, с 3 по 7 марта в различных регионах страны пройдут учения по местной обороне. Маневры Karelian Stone 25 с участием порядка 800 военнослужащих и 100 единиц техники запланированы в области Кюменлааксо, которая граничит с Россией. Помимо сухопутных сил, в учениях будут задействованы сотрудники полиции, пограничная охрана и другие службы.
В Центральной Финляндии начнутся маневры Mighty Stone 25. В них примут участие около 340 военнослужащих, 40 единиц техники, полиция и спасательная служба. В столичном регионе запланированы учения под руководством егерского полка Lively Stone 25 с участием 500 военнослужащих и 100 единиц техники.
Целью проводимых учений является отработка взаимодействия сухопутных сил с другими службами и органами власти, а также навыков по обеспечению безопасности критически важных объектов.
Ранее, 28 февраля в Западной Финляндии начались маневры под названием Kinetic Stone 25 под руководством бригады Пори.
Сухопутные войска Финляндии сообщали, что порядка 3 тысяч военнослужащих и 400 единиц техники будут участвовать в серии региональных учений в Финляндии в конце февраля и начале марта, часть из них пройдет недалеко от границы с Россией.
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов
ранее заявил РИА Новости, что Финляндия
после вступления в НАТО
(4 апреля 2023 года) наращивает число национальных учений, на 2025 год запланировано 115 маневров. Посол напомнил, что в 2024 году финская территория была впервые задействована в крупных маневрах альянса.
В марте 2024 года президент России Владимир Путин
в интервью журналисту Дмитрию Киселеву
заявил, что вступление Швеции
и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва
не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе
. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.