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Дни Вологодской области в Белоруссии пройдут в этом году - РИА Новости, 03.03.2025
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20:30 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/filimonov-2002845172.html
Дни Вологодской области в Белоруссии пройдут в этом году
Дни Вологодской области в Белоруссии пройдут в этом году - РИА Новости, 03.03.2025
Дни Вологодской области в Белоруссии пройдут в этом году
Дни Вологодской области в Белоруссии пройдут в этом году, сообщила пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T20:30:00+03:00
2025-03-03T20:30:00+03:00
парламентское собрание союза беларуси и россии
вологодская область
белоруссия
россия
георгий филимонов
поддержка бизнеса
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар - РИА Новости. Дни Вологодской области в Белоруссии пройдут в этом году, сообщила пресс-служба губернатора региона. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов и посол Белоруссии в РФ Александр Рогожник обсудили организацию официального визита делегации региона в Минск. "В ходе визита в Минск в этом году проведем конгрессное мероприятие "Дни Вологодской области в Республике Беларусь". Это важная площадка для презентации потенциала региона в экономике, туризме, культуре и образовании. Уже сейчас прорабатываем возможность организации постоянной площадки для сезонных ярмарок, выставок и выступлений творческих коллективов Вологодчины в Минске", – сказал Филимонов, слова которого приводятся в сообщении. Кроме того, Филимонов и Рогожник обсудили возможность проведения бизнес-форума и межвузовское сотрудничество, включая перекрестное обучение студентов и проведение совместной научной конференции к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне "Великая Отечественная война и Северо-Запад России: труд, подвиг, наследие". Также была достигнута договоренность проработать вопрос о приглашении белорусских спортсменов на "Фиджитал Игры", которые проходят в Вологодской области. По словам губернатора, ключевой целью совместных мероприятий является укрепление многолетнего партнерства Вологодской области и Белоруссии. "Белоруссия – наш надежный партнер и братская страна, с которой нас связывают не только экономика и торговля, но и общая история, культура, традиции. Благодарю Александра Николаевича за конструктивный диалог", – отметил глава региона.
https://ria.ru/20250228/molodezh-2002336040.html
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вологодская область, белоруссия, россия, георгий филимонов, поддержка бизнеса
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Вологодская область, Белоруссия, Россия, Георгий Филимонов, Поддержка бизнеса
Дни Вологодской области в Белоруссии пройдут в этом году

Дни Вологодской области в Республике Беларусь состоятся в 2025 году

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Вологодской области Георгий Филимонов
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар - РИА Новости. Дни Вологодской области в Белоруссии пройдут в этом году, сообщила пресс-служба губернатора региона.
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов и посол Белоруссии в РФ Александр Рогожник обсудили организацию официального визита делегации региона в Минск.
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"В ходе визита в Минск в этом году проведем конгрессное мероприятие "Дни Вологодской области в Республике Беларусь". Это важная площадка для презентации потенциала региона в экономике, туризме, культуре и образовании. Уже сейчас прорабатываем возможность организации постоянной площадки для сезонных ярмарок, выставок и выступлений творческих коллективов Вологодчины в Минске", – сказал Филимонов, слова которого приводятся в сообщении.
Кроме того, Филимонов и Рогожник обсудили возможность проведения бизнес-форума и межвузовское сотрудничество, включая перекрестное обучение студентов и проведение совместной научной конференции к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне "Великая Отечественная война и Северо-Запад России: труд, подвиг, наследие". Также была достигнута договоренность проработать вопрос о приглашении белорусских спортсменов на "Фиджитал Игры", которые проходят в Вологодской области.
По словам губернатора, ключевой целью совместных мероприятий является укрепление многолетнего партнерства Вологодской области и Белоруссии.
"Белоруссия – наш надежный партнер и братская страна, с которой нас связывают не только экономика и торговля, но и общая история, культура, традиции. Благодарю Александра Николаевича за конструктивный диалог", – отметил глава региона.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииВологодская областьБелоруссияРоссияГеоргий ФилимоновПоддержка бизнеса
 
 
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