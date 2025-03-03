https://ria.ru/20250303/filimonov-2002845172.html

Дни Вологодской области в Белоруссии пройдут в этом году

Дни Вологодской области в Белоруссии пройдут в этом году - РИА Новости, 03.03.2025

Дни Вологодской области в Белоруссии пройдут в этом году

Дни Вологодской области в Белоруссии пройдут в этом году, сообщила пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T20:30:00+03:00

2025-03-03T20:30:00+03:00

2025-03-03T20:30:00+03:00

парламентское собрание союза беларуси и россии

вологодская область

белоруссия

россия

георгий филимонов

поддержка бизнеса

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971107279_0:22:3100:1766_1920x0_80_0_0_e23c38226a6991ed30c4dbc5fe236a00.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар - РИА Новости. Дни Вологодской области в Белоруссии пройдут в этом году, сообщила пресс-служба губернатора региона. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов и посол Белоруссии в РФ Александр Рогожник обсудили организацию официального визита делегации региона в Минск. "В ходе визита в Минск в этом году проведем конгрессное мероприятие "Дни Вологодской области в Республике Беларусь". Это важная площадка для презентации потенциала региона в экономике, туризме, культуре и образовании. Уже сейчас прорабатываем возможность организации постоянной площадки для сезонных ярмарок, выставок и выступлений творческих коллективов Вологодчины в Минске", – сказал Филимонов, слова которого приводятся в сообщении. Кроме того, Филимонов и Рогожник обсудили возможность проведения бизнес-форума и межвузовское сотрудничество, включая перекрестное обучение студентов и проведение совместной научной конференции к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне "Великая Отечественная война и Северо-Запад России: труд, подвиг, наследие". Также была достигнута договоренность проработать вопрос о приглашении белорусских спортсменов на "Фиджитал Игры", которые проходят в Вологодской области. По словам губернатора, ключевой целью совместных мероприятий является укрепление многолетнего партнерства Вологодской области и Белоруссии. "Белоруссия – наш надежный партнер и братская страна, с которой нас связывают не только экономика и торговля, но и общая история, культура, традиции. Благодарю Александра Николаевича за конструктивный диалог", – отметил глава региона.

https://ria.ru/20250228/molodezh-2002336040.html

https://ria.ru/20250219/proekt-2000391495.html

вологодская область

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вологодская область, белоруссия, россия, георгий филимонов, поддержка бизнеса