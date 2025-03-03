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Суд вынес приговор экс-главе фонда капремонта в Красноярском крае - РИА Новости, 03.03.2025
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07:36 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/femida-2002655008.html
Суд вынес приговор экс-главе фонда капремонта в Красноярском крае
Суд вынес приговор экс-главе фонда капремонта в Красноярском крае - РИА Новости, 03.03.2025
Суд вынес приговор экс-главе фонда капремонта в Красноярском крае
Бывшего генерального директора фонда капитального ремонта Красноярского края Михаила Попелышева приговорили к семи годам колонии строгого режима и штрафу в 24... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T07:36:00+03:00
2025-03-03T07:36:00+03:00
происшествия
красноярский край
россия
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КРАСНОЯРСК, 3 мар – РИА Новости. Бывшего генерального директора фонда капитального ремонта Красноярского края Михаила Попелышева приговорили к семи годам колонии строгого режима и штрафу в 24 миллиона рублей, мужчину признали виновным в коммерческом подкупе в размере 6,6 миллиона рублей за гарантии знакомому в получении строительных контрактов, сообщает СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии. По данным следствия, в мае и июне 2023 года Попелышев получил от знакомого директора коммерческой компании 6,6 миллиона рублей в качестве взятки. По предварительной договоренности осужденный обещал своему знакомому, который занимается строительством, за 12 миллионов рублей обеспечить покровительство со стороны регионального фонда и гарантировать регулярное получение контрактов на выполнение строительных работ в Красноярском крае. Также он пообещал решать вопросы по принятию выполненных работ, даже если они будут выполнены ненадлежащим образом. "Бывший генеральный директор регионального фонда капитального ремонта… признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 8 статьи 204 УК РФ "коммерческий подкуп"… Приговором суда осужденному назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 24 миллионов рублей", - говорится в сообщении. В прокуратуре Красноярского края отмечают, что в ходе судебного заседания Попелышев не признал свою вину, утверждая, что не являлся должностным лицом и не брал взятки, а инкриминируемое преступление считает попыткой его дискредитации. Гособвинитель настаивал на более строгом наказании - десять лет лишения свободы и штраф в пятикратном размере суммы взятки. Он также просил о запрете на занятие должностей в органах власти на четыре года и конфискации имущества подсудимого. В пресс-службе краевой прокуратуры уточнили журналистам, что дело было переквалифицировано со статьи о взяточничестве (290 УК РФ) на статью о коммерческом подкупе (204 УК РФ).
https://ria.ru/20250206/vymogatelstvo-1997652572.html
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происшествия, красноярский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд вынес приговор экс-главе фонда капремонта в Красноярском крае

Экс-главу фонда капремонта в Красноярском крае приговорили к семи годам колонии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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КРАСНОЯРСК, 3 мар – РИА Новости. Бывшего генерального директора фонда капитального ремонта Красноярского края Михаила Попелышева приговорили к семи годам колонии строгого режима и штрафу в 24 миллиона рублей, мужчину признали виновным в коммерческом подкупе в размере 6,6 миллиона рублей за гарантии знакомому в получении строительных контрактов, сообщает СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
По данным следствия, в мае и июне 2023 года Попелышев получил от знакомого директора коммерческой компании 6,6 миллиона рублей в качестве взятки. По предварительной договоренности осужденный обещал своему знакомому, который занимается строительством, за 12 миллионов рублей обеспечить покровительство со стороны регионального фонда и гарантировать регулярное получение контрактов на выполнение строительных работ в Красноярском крае. Также он пообещал решать вопросы по принятию выполненных работ, даже если они будут выполнены ненадлежащим образом.
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"Бывший генеральный директор регионального фонда капитального ремонта… признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 8 статьи 204 УК РФ "коммерческий подкуп"… Приговором суда осужденному назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 24 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
В прокуратуре Красноярского края отмечают, что в ходе судебного заседания Попелышев не признал свою вину, утверждая, что не являлся должностным лицом и не брал взятки, а инкриминируемое преступление считает попыткой его дискредитации. Гособвинитель настаивал на более строгом наказании - десять лет лишения свободы и штраф в пятикратном размере суммы взятки. Он также просил о запрете на занятие должностей в органах власти на четыре года и конфискации имущества подсудимого.
В пресс-службе краевой прокуратуры уточнили журналистам, что дело было переквалифицировано со статьи о взяточничестве (290 УК РФ) на статью о коммерческом подкупе (204 УК РФ).
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