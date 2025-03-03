https://ria.ru/20250303/evrosoyuz-2002655186.html

В ЕС опасаются, что глава ЕК воспользуется кризисом, пишут СМИ

В ЕС опасаются, что глава ЕК воспользуется кризисом, пишут СМИ - РИА Новости, 03.03.2025

В ЕС опасаются, что глава ЕК воспользуется кризисом, пишут СМИ

Ряд стран Евросоюза на фоне предстоящего саммита по Украине опасаются, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может воспользоваться сложившимся в блоке... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T07:39:00+03:00

2025-03-03T07:39:00+03:00

2025-03-03T07:39:00+03:00

в мире

украина

брюссель

польша

урсула фон дер ляйен

евросоюз

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755864835_0:67:3076:1797_1920x0_80_0_0_03ecca5b5a7d1fdbbb2adb07aa1fa794.jpg

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Ряд стран Евросоюза на фоне предстоящего саммита по Украине опасаются, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может воспользоваться сложившимся в блоке кризисом для расширения полномочий Брюсселя и усиления своего влияния, пишет газета Politico со ссылкой на источники. Глава ЕК ранее сообщила, что на саммите ЕС по Украине 6 марта представит стратегию ЕС по укреплению обороноспособности. Агентство Блумберг передавало, что ЕС намерен выделить сотни миллиардов евро на дополнительное финансирование обороны - речь идет об изменении бюджетных правил, возможном совместном финансировании и перераспределении имеющихся средств. "В национальных столицах опасаются, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен воспользуется кризисом, чтобы расширить полномочия Брюсселя на новые области и усилить свое влияние на национальные правительства", - говорится в материале газеты. По словам одного из высокопоставленных дипломатов ЕС, оборона все еще остается в значительной степени ответственностью стран блока. По информации издания, в частности, Польша и Финляндия хотят оградить ВПК от попыток ЕК расширить полномочия. "У Польши есть четкая идея о том, что она хочет сделать это вне (Европейской - ред.) комиссии", - заявил другой собеседник издания. В начале февраля издание Politico писало, что в ЕС недовольны тем фактом, что Урсула фон дер Ляйен оказывает большое влияние на внешнюю политику блока.

https://ria.ru/20250205/es-1997466577.html

https://ria.ru/20250209/ek-1998284893.html

украина

брюссель

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, брюссель, польша, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия