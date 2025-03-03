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В ЕС опасаются, что глава ЕК воспользуется кризисом, пишут СМИ - РИА Новости, 03.03.2025
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07:39 03.03.2025
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В ЕС опасаются, что глава ЕК воспользуется кризисом, пишут СМИ
В ЕС опасаются, что глава ЕК воспользуется кризисом, пишут СМИ - РИА Новости, 03.03.2025
В ЕС опасаются, что глава ЕК воспользуется кризисом, пишут СМИ
Ряд стран Евросоюза на фоне предстоящего саммита по Украине опасаются, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может воспользоваться сложившимся в блоке... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T07:39:00+03:00
2025-03-03T07:39:00+03:00
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польша
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Ряд стран Евросоюза на фоне предстоящего саммита по Украине опасаются, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может воспользоваться сложившимся в блоке кризисом для расширения полномочий Брюсселя и усиления своего влияния, пишет газета Politico со ссылкой на источники. Глава ЕК ранее сообщила, что на саммите ЕС по Украине 6 марта представит стратегию ЕС по укреплению обороноспособности. Агентство Блумберг передавало, что ЕС намерен выделить сотни миллиардов евро на дополнительное финансирование обороны - речь идет об изменении бюджетных правил, возможном совместном финансировании и перераспределении имеющихся средств. "В национальных столицах опасаются, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен воспользуется кризисом, чтобы расширить полномочия Брюсселя на новые области и усилить свое влияние на национальные правительства", - говорится в материале газеты. По словам одного из высокопоставленных дипломатов ЕС, оборона все еще остается в значительной степени ответственностью стран блока. По информации издания, в частности, Польша и Финляндия хотят оградить ВПК от попыток ЕК расширить полномочия. "У Польши есть четкая идея о том, что она хочет сделать это вне (Европейской - ред.) комиссии", - заявил другой собеседник издания. В начале февраля издание Politico писало, что в ЕС недовольны тем фактом, что Урсула фон дер Ляйен оказывает большое влияние на внешнюю политику блока.
https://ria.ru/20250205/es-1997466577.html
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в мире, украина, брюссель, польша, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Украина, Брюссель, Польша, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
В ЕС опасаются, что глава ЕК воспользуется кризисом, пишут СМИ

Politico: некоторые страны ЕС опасаются, что фон дер Ляйен расширит полномочия

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПредседатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Ряд стран Евросоюза на фоне предстоящего саммита по Украине опасаются, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может воспользоваться сложившимся в блоке кризисом для расширения полномочий Брюсселя и усиления своего влияния, пишет газета Politico со ссылкой на источники.
Глава ЕК ранее сообщила, что на саммите ЕС по Украине 6 марта представит стратегию ЕС по укреплению обороноспособности. Агентство Блумберг передавало, что ЕС намерен выделить сотни миллиардов евро на дополнительное финансирование обороны - речь идет об изменении бюджетных правил, возможном совместном финансировании и перераспределении имеющихся средств.
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"В национальных столицах опасаются, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен воспользуется кризисом, чтобы расширить полномочия Брюсселя на новые области и усилить свое влияние на национальные правительства", - говорится в материале газеты.
По словам одного из высокопоставленных дипломатов ЕС, оборона все еще остается в значительной степени ответственностью стран блока.
По информации издания, в частности, Польша и Финляндия хотят оградить ВПК от попыток ЕК расширить полномочия.
"У Польши есть четкая идея о том, что она хочет сделать это вне (Европейской - ред.) комиссии", - заявил другой собеседник издания.
В начале февраля издание Politico писало, что в ЕС недовольны тем фактом, что Урсула фон дер Ляйен оказывает большое влияние на внешнюю политику блока.
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В миреУкраинаБрюссельПольшаУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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