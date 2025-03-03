В ЕС опасаются, что глава ЕК воспользуется кризисом, пишут СМИ
Politico: некоторые страны ЕС опасаются, что фон дер Ляйен расширит полномочия
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПредседатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Ряд стран Евросоюза на фоне предстоящего саммита по Украине опасаются, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может воспользоваться сложившимся в блоке кризисом для расширения полномочий Брюсселя и усиления своего влияния, пишет газета Politico со ссылкой на источники.
Глава ЕК ранее сообщила, что на саммите ЕС по Украине 6 марта представит стратегию ЕС по укреплению обороноспособности. Агентство Блумберг передавало, что ЕС намерен выделить сотни миллиардов евро на дополнительное финансирование обороны - речь идет об изменении бюджетных правил, возможном совместном финансировании и перераспределении имеющихся средств.
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"В национальных столицах опасаются, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен воспользуется кризисом, чтобы расширить полномочия Брюсселя на новые области и усилить свое влияние на национальные правительства", - говорится в материале газеты.
По словам одного из высокопоставленных дипломатов ЕС, оборона все еще остается в значительной степени ответственностью стран блока.
"У Польши есть четкая идея о том, что она хочет сделать это вне (Европейской - ред.) комиссии", - заявил другой собеседник издания.
В начале февраля издание Politico писало, что в ЕС недовольны тем фактом, что Урсула фон дер Ляйен оказывает большое влияние на внешнюю политику блока.
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